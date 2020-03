El jefe de la UME dice que los casos de ancianos junto a cadáveres en residencias "fueron muy puntuales"

El jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha insistido este jueves que los casos denunciados por el Ministerio de Defensa de ancianos convivendo con cadáveres en centros residenciales son "muy puntuales" y ha recordado que "se trata de un asunto muy sensible y doloroso" que está siendo investigado por la Fiscalía.

"No es una situación generalizada, es un asunto que está siendo investigado y no me puedo pronunciar", ha indicado Martínez Mejido en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press. Sobre la actuaciones de la UME durante los días del estado de alarma, ha explicado que "es tan grande el número de acciones" en los que son requeridosque se ven "obligados a programar actuaciones".

Asimismo, ha transmitido un mensaje de tranquilidad a la población y ha explicado que unidad va a llegar a esa primera ayuda que se necesita. En este sentido ha explicado que el cuerpo cuenta con unos 3.500 efectivos, de los que está poniendo en la calle una media de 1.200 personas. "No todos los miembros de la UME podemos estar en la calle; seríamos baja en dos días", ha precisadao

Por último, ha puesto en valor el ingenio con el que está trabajando la UME que está adaptando drones y otros elementos para desinfectar espacios.