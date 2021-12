Jefe de Reanimación en Bilbao: las vacunas protegen, eso no es cuestionable

El jefe de Reanimación del Hospital de Basurto (Bilbao), Raúl Frutos, ha afirmado este martes en relación a la pandemia de covid-19 y a la sexta ola que se afronta en la actualidad que "claramente, las vacunas protegen, eso no es cuestionable".

Frutos ha explicado, en una entrevista con EFE-TV, que el 60 % de los enfermos de covid que entran en las unidades de críticos no están vacunados, pero ha precisado que esta cifra hay que valorarla en un contexto social en el que se ha administrado este preparado al 90 % de la población.

También ha considerado "muy significativo" que en el actual escenario pandémico, con cifras de incidencia superiores a anteriores olas, la reproducción del virus en los hospitales "sea inferior".

En este momento, en las unidades de críticos del Hospital de Basurto se encuentran ingresados nueve pacientes covid en la primera fase de la enfermedad, y otros cuatro por secuelas posteriores. Todos ellos sufren la variante delta, ya que la ómicron se encuentra en sus inicios, pese a estar ya en transmisión comunitaria, según ha dicho.

Esta nueva variante "parece" que se replica con más facilidad, pero produce un cuadro de síntomas "más leve" al afectar más a las vías respiratorias superiores, en vez de a las inferiores, según ha expuesto, aunque ha matizado que "se necesita más tiempo para conocer a fondo la mutación ómicron".

Frutos ha definido los dos años de pandemia como "una gran ola con diferentes picos", y ha resaltado que el personal sanitario padece el mismo cansancio que el resto de la sociedad, pero con el añadido de la que supone "una carga muy importante en su trabajo".

Cara a las reuniones navideñas, este especialista ha apelado a la responsabilidad individual "en cada una de nuestras acciones", ser cuidadosos y tomar precauciones porque "el virus está entre nosotros; querer mucho a alguien o que no tenga síntomas no garantiza que no está infectado".

En el mismo sentido se ha pronunciado Rosa Rodríguez Martiña, la supervisora de la Organización Sanitaria Integrada (OSI) de Basurto, en la que se incluye el hospital del mismo nombre, quien ha pedido "extremar las precauciones al máximo" durante las celebraciones navideñas .

"Resulta difícil decirle a alguien que no se reúna con sus allegados después de dos años tan duros, pero el virus ronda, sigue entre nosotros", ha recordado, y ha pedido a la sociedad que "no normalice ni la enfermedad ni el número de fallecidos".

Ha asegurado que las vacunas "están ayudando muchísimo", pero aún así "apenas hay tregua entre las diferentes olas" y el personal sanitario "está cansado, agotado física y psicológicamente, dando todo lo que pueden y más, pero la situación no es buena ni se avecina nada buena".