Jefe de Bomberos de la Generalitat:"La situación es muy crítica" en Tarragona

Vinebre (Tarragona) 27 jun (EFE) .- El jefe de los Bomberos de la Generalitat, David Borrell, ha afirmado este jueves que la situación del incendio en la comarca tarraconense de Ribera d'Ebre todavía "es muy crítica".

Las estimaciones actuales apuntan que se han quemado más de 4.000 hectáreas, pero las condiciones meteorológicas hacen que éste siga siendo un incendio con potencial para quemar 20.000 hectáreas, ha asegurado en declaraciones a los medios.

Actualmente los Bomberos han logrado estabilizar un tercio del flanco derecho del incendio, el más peligroso. "Pondremos todos los esfuerzos en consolidar este tercio y ver si a partir de la tarde podemos avanzar más", ha explicado.

Sin embargo, el jefe de los Bomberos sigue mostrándose "muy preocupado" por la evolución de este flanco: "Pensamos que con las condiciones meteorológicas actuales el flanco derecho se puede acabar abriendo y subir hacia el norte y podemos tener una afectación de muchas más hectáreas".

En cuanto al flanco izquierdo, continúa activo, pero los Bomberos lo han parado en la carretera C-12, donde se prevé que "con pocos recursos" se pueda frenar. "El país no está preparado para tener un incendio importante con simultaneidad", ha detallado el jefe de los Bomberos.

Borrell ha explicado que en estos momentos se está trabajando con todos los medios disponibles. "La gran dificultad no es de medios sino de terreno. No es sencillo encontrar lugares seguros donde emplazar vehículos. La orografía es complicada y nos genera muchas dificultades en la intervención, lo que sumado con las duras condiciones meteorológicas no nos hace ser optimistas ", ha concluido.

Unos 350 efectivos de los Bomberos han estado trabajando durante toda la noche para intentar estabilizar el perímetro del incendio con la ayuda de unos 80 vehículos, 10 tractores y maquinaria pesada.

A primera hora de la mañana se han incorporado 7 medios aéreos (2 helicópteros de mando, 3 helicópteros bombarderos y 2 aviones de vigilancia y ataque) también se han incorporado dos hidroaviones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.