Javier Urra cuestiona a quienes niegan la violencia de género y defiende la legislación actual: "Es una muy buena ley"

El exdefensor del menor y psicólogo Javier Urra ha cuestionado a quienes niegan la violencia de género al ser preguntado por Europa Press sobre el incremento de feminicidios ocurridos en los últimos días. "No creo que lo hagan con intencionalidad, pero se equivocan. Existe, porque llevamos más de 1.200 fallecidas desde el 2003 por el hecho de ser mujeres", ha afirmado.

Además, ha aprovechado para defender la legislación actual, subrayando que "es una muy buena ley". En este sentido, Urra ha señalado que en España "tenemos jueces y fiscales especializados, todo un sistema VioGén que utiliza la Guardia Civil, la Policía Nacional, muchos medios y muchas medidas de distancia".

"Por eso, somos de los países del mundo con menos muertes por este motivo", ha argumentado, al tiempo que ha señalado que España tiene una "muy buena ley" en violencia de género.

Por otro lado, Urra ha lamentado que únicamente el 30% de las fallecidas por violencia de género denuncia previamente a su agresor. "Hay que plantearse por qué", ha manifestado.

En este sentido, Urra ha señalado que estas mujeres no dan el paso a denunciar porque creen que sus parejas o exparejas "no van a llegar a tanto, que van a poder reconducirlo". Igualmente, el psicólogo ha indicado que el pánico también resulta clave en algunas de estas situaciones. "El 5% de las denuncias por violencia de género las interpone alguien que no es la víctima. Entonces, ¿nadie capta nada?", se ha preguntado.

"La gente dice que si ha puesto la denuncia y no se la ha salvado, el error es de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la justicia. Si, en cambio, no la ha puesto, la culpa es suya por no haberlo hecho", ha zanjado.