Javier Tudela nos desvela si tienen pensado el nombre para su segundo hijo

MADRID, 27 (CHANCE)

Tras su paso por 'Vaya vacaciones' junto a su madre, Javier Tudela está saboreando uno verano de lo más especial junto a su chica, Marina Romero, con quien está esperando s segundo hijo en común. Hace unos días pudimos verle en el estreno de 'Mi soledad tiene alas' y hablamos con él sobre todos los temas de su familia y de actualidad.

Feliz porque su madre haya encontrado de nuevo el amor, Javier nos confesaba que "este se me está resistiendo, no lo he conocido todavía, ya te diré en privado", pero nos aseguraba que "tengo ganas de conocerle, espero que sea pronto".

En cuanto a la separación de Laura Matamoros y Benji Aparicio, el hijo de Makoke fue de lo más correcto sin querer entrar en polémicas: "pues no lo sé, la verdad es que no le leído nada, no te puedo decir nada. Te puedo decir que se come bien en el restaurante de Benji, pero poco más. Que los dos sean felices por sus lados y punto".

Sobre su futura paternidad de una niña, Javier nos comentaba que aún no tienen el nombre elegido: "no tenemos ni puñetera idea, tenemos varios, Roma, Bianca, Triana, Martina pero no tenemos nada claro todavía. No se sabe. Esperemos que antes de diciembre, que nace, lo tengamos claro".

A pesar de esta ilusión por su segundo hijo, Javier sí que nos confesaba que cierra la puerta a otro hijo, al menos por el momento: "Sí, es un poco cursi pero ya tenemos la parejita, yo ya me la corto, a lo mejor uno random dentro de 30 años. Cuando tengamos 45 y seamos jóvenes todavía pues podremos disfrutar de los viajes dejando a los niños en casa. Eso también mola mucho, lo hemos podido hacer así que para adelante".

Sobre el caso de Daniel Sancho, el concursante de realities nos comentaba que no conocemos toda la verdad como para opinar: "es una cosa bastante complicada, dura, no se sabe qué ha podido pasar, la información que llega, llega a cuentagotas, es un tema bastante cochambroso, en el país es verdad que no hemos visto ninguna declaración suya real, nada de él, todo lo que digamos es filosófico, cómo lo vea cada uno, una realidad paralela".

También tuvo palabras sobre Rubiales, del que sorprendentemente quiso quitar hierro al asunto: "Hay muchos problemas en España y solamente se habla de Rubiales. Hay muchos temas complicados en este país para que se colapse solamente con el tema este de un tío que ha cometido un error que le va a costar bastante caro y ojalá le cueste bastante caro".

Caminando con muletas, Javier nos hablaba de su recuperación tras ser operado del tobillo: "muy bien, la verdad que ya me lo quitan el martes parece ser así que muy contento, cada vez queda menos, se hace muy pesado en verano. Yo soy un poco pesado, al final tú eres el que mandas todo el rato, no te creas, tengo ganas de ponerme bien para poder echar una mano, no paro de pedir".