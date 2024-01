Javier Merino se queda asombrado al conocer que Carlo Costanzia hablará en televisión sobre sus padres

MADRID, 18 (CHANCE)

En menos de 48 horas, Carlo Costanzia se sentará en el plató de '¡De viernes!' para hablar de la delicada infancia que vivió por culpa de sus padres. Un testimonio que ha puesto de nuevo en actualidad a Mar Flores y a su padre, porque el joven ha asegurado que vivió un infierno.

"Mi infancia fue difícil, nunca ha sido feliz. He vivido la pesadilla de no tener referencias familiares. En el colegio los mayores te insultan, son cosas bestias e insultos fuertes a mi madre" confiesa Carlo en la entrevista previa que ha hecho para el programa, asegurando que ha llegado "a culparles de todo lo que me ha pasado".

Su madre ha hecho oídos sordos a las declaraciones de su hijo, pero Almudena del Pozo ha confesado esta misma tarde en 'Así es la vida', que está completamente destrozada por este batacazo que no se esperaba.

Además, su exmarido, Javier Merino también ha reaccionado a esta noticia y ha asegurado que "no sé nada, no soy Carlo", asegurando que "no puedo deciros nada" porque "no sé nada" de la entrevista que va a ofrecer el joven este mismo viernes. Una noticia de la que, a juzgar por su reacción ante las cámaras, se ha enterado por la prensa.