Javier Merino se pronuncia ante las palabras de Carlo Costanzia

MADRID, 23 (CHANCE)

La reciente y demoledora entrevista de Carlo Costanzia en 'De viernes' sigue levantando nuevas ampollas y salpicando a muchos de los miembros de la familia. En esta ocasión las cámaras de Europa Press han podido hablar con Javier Merino quien ha mostrado su lado más atento y educado al hablar sobre este tema tan complicado.Dejando claro que no está al tanto de lo sucedido y que no ha tenido oportunidad de ver las palabras de cariño que el propio Carlo Costanzia le ha dedicado en su intervención, Javier sentencia: "Me alegro, pero no he visto nada, no sigo nada de esto". Saliendo de su domicilio a toda prisa, el empresario asegura que la relación que mantiene con el hijo mayor de Mar Flores es "buena, nada más".Siempre al margen del foco mediático y muy prudente al hablar de la familia de la madre de sus hijos, Javier prefiere no opinar sobre las supuestas declaraciones que habría hecho Carlo Costanzia padre en las que deja en muy mal lugar a Mar Flores: "No tengo ni idea, preguntárselo a él, yo no sé. Son cosas que no puedo entrar, lo desconozco, preguntárselo a él, yo no puedo decir nada, no sé nada, vamos". A pesar de la separación de la madre de sus hijos, Javier confirma que la relación que mantiene en la actualidad con Mar Flores es "buena, cordial" y es que hay que recordar que ambos tienen cuatro hijos en común: Mauro, Beltrán, Bruno y Darío.