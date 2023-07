Javier Merino confía en la inocencia de Carlo Costanzia

MADRID, 1 (CHANCE)

Hace unos días nos enterábamos de que Carlo Costanzia ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a 21 meses de prisión por un delito continuado de estafa en modalidad agravada por un negocio de compraventa de vehículos de alta gama que puso en marcha con un socio en 2019. Una noticia que dejaba completamente hundida a su madre, Mar Flores.

La modelo intervenía en directo hace unos días en 'Y ahora Sonsoles', programa en el colabora y aseguraba que "estoy destrozada por lo ocurrido, pero tengo cuatro hijos más y tengo que seguir adelante, trabajando" y pedía "respeto" ya que "tendremos que acatar la justicia, creo firmemente en la inocencia de mi hijo Carlo".

En este contexto, Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Javier Merino, el que fuera marido de Mar durante quince años, y lo cierto es que nos ha llamado especialmente su reacción al preguntarle por el calvario que está viviendo Carlo.

Javier nos confesaba que confía plenamente en la inocencia de Costanzia: "Sí, claro" y se mostraba discreto cuando le preguntábamos por la delicada situación en la que se encuentra su exmujer: "Es que no tengo nada que comentar" e insistía que "no puedo comentar porque no sé nada".