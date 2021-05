Javier Maroto pide al PSOE que haga autocrítica y que reconsidere el pago de los peajes

El portavoz del grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha pedido a Partido Socialista que tras las elecciones en Madrid haga autocrítica. "El PSOE en lugar de hacer autocrítica está realizandouna crítica a todos aquellos que no le han votado", ha destacado Maroto, quien ha tildado esta actitud de "autoritarismo y soberbia".

"La izquierda está encerrada en su propia pataleta, culpando a todo el mundo de que no les votan", ha declarado Maroto, quien ha añadido que cuando un partido "se pone nervioso siempre acaba pagando el pato el mismo, que es el ciudadano".

"No se puede insultar al que no te vota y no se puede culpar al que no te apoya", ha afirmado Maroto, quien también ha hecho un llamamiento el Partido Socialista de Castilla y León, así como de Segovia, para que "no se dejen contagiar de ese virus de pensar sólo en el partido antes que en los ciudadanos".

Maroto ha afirmado que uno de los puntos débiles que tiene el PSOE es la subida de impuestos y que "sólo disimulan cuando hay campaña electoral".

IMPUESTOS

El portavoz 'popular' ha señalado dos ejemplos de subida de impuestos: la supresión de las declaraciones de la renta conjuntas y el pago de peajes por utilización de autovías.

En lo que respecta a la primera, Maroto ha señalado que "aunque ahora el Gobierno diga que es una errata, al final hay tantas que no hay posibilidad de equivocarse todo el rato".

En cuanto a la segunda, el portavoz ha afirmado que "si es especialmente dura para todos los ciudadanos la subida de impuestos que quiere aplicar Sánchez, es una patada a Segovia y a Castilla y León este pretendido pago de peajes en las carreteras, porque si hay algo que favorece la despoblación es poner peajes en las autovías".

"Es muy importante que los segovianos entiendan que no se puede contribuir y trabajar a favor de una provincia que sufre la despoblación cuando el Gobierno impide la movilidad en provincias como esta" ha sentenciado Maroto, añadiendo que "es llamativo que el PSOE esté sordo y mudo ante este ataque".

Por ello, el portavoz ha exigido tanto al PSOE de Castilla y León como al de Segovia que "recapaciten y reculen".