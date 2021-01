Javier Gutiérrez: su hijo 'Campeón' y cómo ha hecho de sus necesidades especiales un motivo de inspiración

Javier Gutiérrez es uno de los mejores actores del cine español, y más allá de los 40, sigue arrasando y levantando los aplausos del público con los papeles que interpreta. Lo que más define es su constancia, perseverancia y fuerza de voluntad. Además de la aceptación, que es una gran virtud a la hora de gestionar los momentos buenos y los regulares, críticas y cualquier tipo de adversidad.

Aceptar lo malo, aceptar el rechazo, las críticas y los aplausos. Nunca se rindió, tampoco cuando dudaron de él ni cambió al recibir su primer cabezón. Humildad y sencillez. Javier Gutiérrez es sinónimo de que nunca hay que tirar la toalla y ejemplo de que pase lo que pase siempre debemos seguir adelante. Gran responsabilidad de que sea así la tiene su hijo.

Inés Enciso y el intérprete quienes compartieron una relación durante 8 años, pusieron fin a su relación, pero hoy en día comparten su mayor tesoro, su hijo Mateo. Mateo es un niño con capacidades especiales y que le ha dado a su papá más de una lección. Aunque en un principio la enfermedad fue un shock para todos, poco a poco han aprendido a sacar lo que suma, por Mateo y por ellos. Aceptar y seguir. "Al nacer se nos hizo un mundo, parecía una película de terror", ha contado a Pablo Motos en su entrevista en El Hormiguero. Y aunque nunca se ha abierto demasiado al público, cuando descubrió el vínculo que le une con su precioso hijo, desde entonces no ha dudado en presumir de él y mostrarle al mundo. ''Él es quien más me inspira y me mueve para seguir''.

Javier Gutiérrez siempre ha formado parte de una iniciativa moral para dar visibilidad a las capacidades especiales de niños como "Súper Mateo", así es como le llaman en casa. Mateo y su padre reflejan una unión entre padre e hijo insuperable y sobre todo una amistad indestructible. El actor aprende cada día y su hijo ha podido aportarle a Javier aún más inspiración y motivación para afrontar cualquier reto de la vida.

En cuanto a las redes hemos podido ver las bonitas y divertidas imágenes de los paseos entre padre e hijo por las calles y la gran afición que guarda el jovencito por el fútbol. Para Javier, ’Campeones’ fue sin duda una película con la que buscaba denunciar la "mirada compasiva" que reciben niños como Mateo.

La película fue un verdadero fenómeno con 20 millones en recaudaciones y el Goya a Mejor Película. "Mi hijo sufre una discapacidad y me parecería hipócrita hacer una película sobre la discapacidad sin decir que en mi propia casa lo estoy sufriendo", explicó el actor en una entrevista.

También expresó que tener capacidades no es ser un "marciano". "Siento como una agresión la mirada compasiva hacia las personas con discapacidad. Es muy incómodo y creo que tiene que ver con la ignorancia y el miedo” continuó. El actor tuvo una experiencia única, rodando aquella película tan tierna y desde que lo realizó. Nunca ha dejado de afirmar que Mateo es su “campeón".

Desde que llegó su maravilloso hijo Mateo al mundo, Javier Gutiérrez sabe que su deber va más allá de los premios. El esfuerzo ya no tiene límite y la felicidad se mide de otra manera.

¡Grande Mateo!

