Javier Calle publican su primera foto de amor con Alba Díaz

MADRID, 28 (CHANCE)

Pasada la tormenta, la calma ha llegado a la relación de Alba Díaz y Javier Calle Mora. El empresario sevillano ha querido celebrar la Navidad publicando su primera foto con su chica en sus stories de Instagram.

Una imagen a modo de dibujo donde se puede ver a la hija de El Cordobés sentada sobre las rodillas de su chico, una instantánea de lo más romántica que demuestra el buen momento que están viviendo juntos.

Aún así, su relación no ha estado exenta de polémica. Las fotografías que sacaban a la luz su affaire provocaban una lluvia de informaciones entre las que se colaban las imágenes de la reciente boda de Javier Calle con Coki Prieto, su mujer hasta hace unos meses.

Y es que el flechazo entre Alba y Javier surgió mientras él estaba casado, un matrimonio que duró menos de doce meses y que presenció la propia Alba Díaz, gran amiga de la exmujer de su ahora novio.

Un auténtico triángulo amoroso que hizo que Coki saliera al paso y pidiera respeto mediante un comunicado: "Yo no soy un personaje público y tampoco quiero serlo. Este interés mediático en mi persona está afectando a mi vida personal y profesional, por eso pido por favor a los medios de comunicación que no sigan intentando ponerse en contacto conmigo o con otros miembros de mi familia o amigos, ya que no voy a hablar sobre este asunto". Pasadas las turbulencias, la ex de Javier Calle ha eliminado su perfil de Instagram mientras él ya presume de su amor con la hija de Vicky Martín Berrocal y El Cordobés.