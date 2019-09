Javier Bardem entregará este jueves el premio Lurra de Greenpeace

El actor Javier Bardem entregará este jueves en el marco del 67 Festival Internacional de Cine de San Sebastián el premio Lurra de Greenpeace a la película del certamen que "mejor refleja los valores de defensa del medio ambiente y la paz".

Según ha informado la ONG, la entrega de este galardón, que cumple cinco años vinculado al Zinemaldia, tendrá lugar a las seis de la tarde en la Euskadi Basque Country Karpa, junto al Kursaal donostiarra.

Además, ha recordado que Bardem "ha defendido la protección de los océanos frente a la ONU este verano para conseguir un Tratado Global de los Océanos".

Greenpeace ha explicado que, como cada año, la dirección del Festival donostiarra selecciona aquellas películas que, por su temática, pueden ser nominadas al premio Lurra. En esta quinta edición, las películas que optan al premio son 'Sora no restaurant' de Yoshihiro Fukagawa (Japón), 'La Milieu de l'horizon' de Delphine Lehericey (Suiza-Bélgica), 'Weathering with you' de Makoto Shinkai (Japón), 'Urpean Lurra' de Maddi Barber (España), y 'El cuarto reino. El reino de los plásticos' de Adán Aliaga y Álex Lora (España).

El jurado que decidirá la película ganadora está compuesto por la actriz Alba Flores, el director Julio Medem, la productora Marta García-Larriu, la presentadora de TVE Elena Sánchez y la directora de Engagement de Greenpeace, Edurne Rubio.

Como en anteriores ocasiones, el diseño y la realización del premio es de la artista Marina Anaya y representa a las plantas creciendo luminosas y delicadas desde la tierra y reflejando el brillo del sol.

El acto se realizará después del pase especial del documental 'Sanctuary', de Álvaro Longoria, en el teatro Victoria Eugenia. Este audiovisual, producido por los hermanos Bardem, narra, a través de la expedición a la Antártida de Javier y Carlos Bardem en un barco de Greenpeace, "la necesidad de crear santuarios marinos", ha indicado la organización.