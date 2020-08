¿Jason Momoa en la precuela de The Witcher?

MADRID, 28 (CulturaOcio)

Netflix ha retomado el rodaje de la segunda temporada de The Witcher después de meses en espera por la pandemia de coronavirus, además de dar luz verde a la precuela Blood Origin. Aunque apenas se conocen detalles de la nueva serie, los últimos rumores apuntan a que Jason Momoa se unirá a la producción.

Según We Got This Covered, "Netflix ha puesto su mirada en Jason Momoa para un papel clave". Blood Origin contará con seis episodios y aparentemente explorará el universo que The Witcher, aunque esta vez sin la presencia de Geralt de Rivia. La historia se ambientará más de mil años antes de la ficción principal protagonizada por Henry Cavill. Por el momento se desconoce su fecha de estreno aunque se espera que llegue a la plataforma a finales de 2021 o principios de 2022.

Momoa está viviendo un gran momento profesional. En 2019 protagonizó la serie See y rodó Dune a las órdenes de Denis Villeneuve. Próximamente aparecerá en la versión de Zack Snyder de Liga de la Justicia y en las cintas Sweet Girl y The Last Manhunt. Además volverá a meterse en la piel de Aquaman en la secuela.

La temporada 2 de The Witcher comenzó su producción en enero, pero se aplazó debido a la expansión del COVID-19. Informaciones recientes apuntaron que la producción comenzaría nuevamente el 17 de agosto, cerca de la fecha de finalización de la filmación original, y continuaría hasta 2021. Como resultado, la showrunner y productora Lauren S. Hissrich ha asegurado que han realizado varios cambios en el guion para mejorar la historia.