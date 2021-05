Janssen se recupera de las polémicas por los trombos y reaviva la campaña de vacunación

Avanza la vacunación en el mundo como último escudo contra una cuarta ola que, en muchos países, ha parecido remitir. En el caso de España, por ejemplo, ha sido "una ondulación", tal y como ha concretado este jueves el director de Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

En cualquier caso, sigue la estrategia, siguen llegando vacunas y cada vez son más personas las que han recibido al menos una dosis. En la Unión Europeahay actualmente disponibles cuatro vacunas: Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, que están permitiendo que los países puedan afrontar con éxito el nuevo golpe de la pandemia.

Ha sido la última, la vacuna de Janssen, la que ha sido protagonista durante varias semanas, al igual que la de AstraZeneca, de diversas polémicas, todas ellas relacionadas con los posibles trombos. Ahora, tras recibir luz verde, se ha vuelto a retomar su uso con la ventaja de necesitar tan solo una sola dosis.

La trayectoria de Janssen: de suspenderse en Estados Unidos a inocularse con normalidad

El pasado 13 de abril, Estados Unidos suspendió el uso de la vacuna de Janssen de forma temporal mientras investigaba seis casos de trombos, de entre casi siete millones de personas que habían recibido la vacuna por aquel entonces. Inmediatamente, la onda expansiva viajó por todo el mundo y afecto también a Europa. No fue hasta el pasado 9 de abril cuando la Agencia Europea del Medicamento (EMA), comenzó a investigar los riesgo de trombos en los casos de personas que habían recibido la dosis.

Tan solo once días después, el 20 de abril, el comité de seguridad de la EMA concluyó que los beneficios de la vacuna eran muy superiores a los riesgos, pero incluyeron los trombos como posible efecto secundario en casos "muy raros".

Una conclusión que no ha servido a algunos países de la Unión Europea, que suspendieron su administración y todavía no la han retomando, obviando esa balanza claramente a favor de los beneficios de la dosis. Uno de esos países es Dinamarca: primero tomó la decisión de suspender de forma indefinida la vacunación con AstraZeneca y esta misma semana ha hecho lo mismo con Janssen.

EFE/ Emilio Naranjo





Como premisa, eso sí, han utilizado que gran parte de su población de más edad y riesgo ya estaba inmunizada, y defendían que tenía la incidencia bajo relativo control. Fue el lunes, cuando las autoridades sanitarias de Dinamarca decidieron retirarla de su programa de vacunación.

"No se puede compensar el riesgo de posibles efectos secundarios, como coágulos sanguíneos graves en los vacunados", aseguró la subdirectora de la Junta Nacional de Salud de Dinamarca, Helene Probst, en un comunicado recogido por el periódico Politiken. No obstante, no rechazan inocular estas vacunas si fuera necesario un futuro, siempre y cuando la situación epidemiológica se complicara.

La vacuna de Janssen en España

A día de hoy, a España le corresponden un total de 17.598.400 dosis de la vacuna de Johnson & Johnson, de las que ya se han recibido 272.400. El informe diario que publica el Ministerio de Sanidad indica que ya se han inoculado 272.400 dosis, lo que supone un 63,8 por ciento de las que se han recibido. Esto significa que un total de 272.400 personas tienen la pauta completa, debido a que se trata de una vacuna monodosis.

Por lo tanto, si bien es cierto que Janssen entró en la estrategia de vacunación con la polémica detrás, se ha recuperado con relativa entereza y, a día de hoy, se administra de forma normal. Un suero que, junto a los demás, va a permitir que se pueda mantener controlada la pandemia de coronavirus que ha desolado el mundo.