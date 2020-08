James Wan prepara el remake de El coche fantástico

MADRID, 7 (CulturaOcio)

El coche fantástico, una de las series más populares de los años 80, dará el salto al cine. La serie protagonizada por David Hasselhoff tendrá una nueva película en la que ya trabaja el director y productor James Wan (Aquaman, Expediente Warren).

Spyglass Media Group se ha asociado con Wan y Michael Clear para adaptar la clásica serie de los 80 en un largometraje. Según Deadline, el reboot estará ambientado en la actualidad, aunque no se han revelado más detalles de la trama. El ex guionista de videojuegos TJ Fixman está adaptando el guion y Judson Scott ejercerá de productor ejecutivo. Por el momento no hay ningún actor vinculado al proyecto.

La ficción original, en la que un detective privado dado por muerto es revivido para luchar contra el crímen acompañado de K.I.T.T., un coche dotado de la última tecnología e inteligencia artificial, se emitió entre 1982 y 1986 en NBC y posteriormente dio pie a otras series de televisión, películas y videojuegos. Hasselhoff encarnó de nuevo a Michael Knight en El coche fantástico 2000, tv movie lanzada en 1991. En 1997 llegó la serie El equipo fantástico, mientras que en 2008 se lanzaron dos proyectos: la tv movie El coche fantástico: La película y la ficción El coche fantástico.

Wan se ha hecho un nombre como realizador en el género de terror gracias a títulos como Saw, Expediente Warren: The Conjuring, Expediente Warren: El caso Enfield y las dos primeras entregas de la saga Insidious. También dirigió Fast & Furious 7 y Aquaman. Próximamente se pondrá tras las cámaras para Aquaman 2.

Antes de Los vigilantes de la playa, Hasselhoff encontró su gran oportunidad con El coche fantástico, que además de catapultarlo a la fama le valió el galardón People's Choice Award al mejor actor en una serie de televisión.