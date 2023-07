Jaime Martínez Bordiú se pronuncia sobre el concurso de su sobrino, Bosco

MADRID, 5 (CHANCE)

Bosco Martínez-Bordiú se convirtió el jueves pasado en el ganador de 'Supervivientes 2023' y desde entonces, su nombre suena con fuerza. Aunque su paso por Honduras fue de lo más tranquilo, lo cierto es que en los últimos días pudimos ver como su acercamiento con Adara Molinero era más que notable... tanto es así que en la gran final, ambos dieron rienda suelta a sus sentimientos.

Europa Press ha hablado en exclusiva con Jaime Martínez-Bordiu, primo de la madre de Bosco, Clotilde, y lo cierto es que nos ha asegurado que se alegra muchísimo por la victoria del joven en el reality y no ha dudado en darle un consejo para la fama y la presión mediática que le esperan a partir de ahora.

Jaime nos aseguraba que Bosco "es un tío estupendo" y que se alegra por la victoria que ha conseguido en el concurso más extremo de la televisión: "sí hombre, contento", al igual que toda la familia: "Claro que sí". Eso sí, el empresario nos reconocía que "no lo he seguido mucho, pero bueno".

Por último, el hermano de Carmen Martínez Bordiú también dejó claro que no sabe si su sobrino Bosco estará con Adara ahora que la convivencia ha acabado para ellos: "No sé, en eso del amor no me meto".