Jaime Martínez-Bordiu desvela cómo está su hermana Carmen tras su supuesta ruptura con Tim Mckeague

MADRID, 20 (CHANCE)

Alejada de los focos desde el año 2019, cuando decidió abandonar la intensa vida social que tenía en Madrid e instalarse en la localidad portuguesa de Cascais junto a su pareja, el neozenlandés Tim McKeague, Carmen Martínez-Bordiu podría estar de nuevo soltera.

Así lo dejaba entrever la duquesa de Franco durante su última visita a España en mayo, al responder con un enigmático "no, lo que estoy tranquila" cuando preguntamos si continuaba enamorada del instructor de yoga 34 años menor que ella al que conoció en el verano de 2016. "Nunca me he casado ultimamente" añadía al interesarnos sobre su posible soltería.

Ahora es su hermano Jaime Martínez-Bordiu el que se ha pronunciado sobre los rumores de ruptura que rodean a Carmen y a Tim: "Ella está estupenda, pero yo no me entero de nada, pero si lo ha confirmado ella, pues nada" ha revelado, dejando caer que efectivamente la socialité vuelve a ser una mujer soltera.

"Ella está feliz y contenta, preguntar a ella, porque todo lo que diga me lo voy a inventar" ha añadido, evitando dar más detalles sobre el fin de la relación de su hermana y el neozenlandés con el que había encontrado la felicidad y la ansiada tranquilidad en Portugal.

No es lo único que nos ha contado, ya que desmintiendo las informaciones que aseguraban que Carmen no asistiría a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva por su supuesto distanciamiento de Isabel Preysler, ha confesado que "imagina" que la duquesa de Franco estará presente en el 'sí quiero' del año porque sigue siendo "íntima" de la filipina.

Además, Jaime ha mostrado su apoyo incondicional a Bosco Martínez-Bordiu, reconociendo que aunque no sigue 'Supervivientes' su sobrino está "hecho un campeón" y quiere que gane el reality: "Sí, claro, creo que está escopetao". "Yo no sigo esas cosas ni voto, pero ahí está mi prima, su madre, para que le votemos" ha confesado.