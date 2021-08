Jaime Jesús Pérez, vacunólogo: ''Ahora mismo los datos no avalan el uso de la tercera dosis''

La campaña de vacunación arrancó en España hace más de medio año. En este tiempo han ido surgiendo dudas de cómo ha evolucionado el virus y su efecto en la vacuna. Concretamente, en las personas mayores de 65 años los niveles de anticuerpos serían mucho más reducidos en el caso de no haber pasado el coronavirus. Según un estudio de IrsiCaixa y la Atención Primaria Metropolitana Norte del Instituto Catalán de la Salud (ICS), una vez estas personas completen la pauta de la vacuna la inmunidad desaparece a los tres meses.

Los últimos brotes y fallecimientos en residencias abre el debate de si realmente es necesaria la tercera dosis en aquellas personas más vulnerables ante el virus. Los expertos inciden en que aún no sería necesario aplicar esta tercera dosis ya que no hay suficientes datos que avalen esta decisión. ''Puede ser que la tercera dosis haga falta en el futuro. Ahora mismo, los datos que tenemos, no avalan la necesidad del uso de tercera dosis. Por lo tanto, debemos estar vigilantes y a la espera. Fundamental, acabar de vacunar a la población menor de 40 años que aún no se ha vacunado. Ese es el gran objetivo que tenemos que cumplir'', explica en COPE el doctor Jaime Jesús Pérez, vocal de la Asociación Española de Vacunología (AEV).

España no es la primera nación que se plantea el tercer pinchazo. Israel ya ha administrado más de 650.000 terceras dosis en los mayores de 60 años. ¿Motivo? Los últimos contagios, que siguen creciendo en el país israelí. Más cerca nos quedan países como Francia, Alemania o Austria. En este último se comenzará en el mes de octubre a administrar la tercera dosis para así fortalecer la protección de aquellas personas vacunadas nueve meses antes.

El anuncio austriaco se suma al de Francia de la semana pasada. En este caso, el tercer pinchazo se iba a administrar a partir de septiembre, al igual que en Alemania. Todo ello a pesar de los anuncios de la Organización Mundial de la Salud, donde instaba a los países ricos a donar estas vacunas, destinadas a terceras dosis, a las naciones más pobres.





Las personas inmunodeprimidas si recibirán la tercera dosis





La Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA) podría autorizar en los próximos días los refuerzos de la vacuna para pacientes con inmunodepresión según ha informado la NBC.

La evidencia científica señala que aquellas personas con inmunodepresión o inmunocomprometidas, como las personas trasplantadas, verían reducida la respuesta de los anticuerpos con vacunas de ARN mensajero hasta el 30-40%. Recordemos que la población general cuenta con un 90% de efectividad por lo que la tercera dosis en este sector parece más cercana.