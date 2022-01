Jacobo Ostos destaca el apoyo incondicional y la dedicación de Jaime Ostos como padre toda su vida

MADRID, 10 (CHANCE)

A los 90 años de edad, en Colombia durante unas vacaciones con el amor de su vida, Mari Ángeles Grajal y durmiendo plácidamente horas después de haber bailado durante una fiesta con algunos de sus mejores amigos. Así fallecía el pasado sábado Jaime Ostos, uno de los toreros más importantes de la década de los 60 y 70 y un personaje imprescindible de la crónica rosa de nuestro país.

Destrozado por el fallecimiento de su padre pero dispuesto a rendirle un sentido homenaje, Jacobo Ostos ha retomado sus compromisos horas después de su muerte y lo ha hecho disputando un partido de fútbol en su honor, en el que se ha guardado un minuto de silencio en memoria del diestro. Un emotivo momento tras el que sus compañeros de equipo abrazaban cariñosamente al joven, visiblemente emocionado.

Y es que como confiesa el propio Jacobo "la vida sigue y hay que seguir adelante. Haciendo este tipo de cosas te enorgulleces de todo eso y dentro de lo duro que es esto y lo mal que se lleva, tengo gente que me apoya y la familia está ahí".

"Estoy lo mejor que se puede", asegura, destacando su unión con sus hermanos, Gabriela, Jaime Jr y Gisela, en estos delicados momentos y a pesar de los cientos de kilómetros que les separan: "El nexo de unión siempre ha sido nuestro padre. Siempre unidos pero en estos momentos más que nunca".

Además, Jacobo nos ha contado la última hora respecto a la incineración de los restos mortales de su padre y su llegada a España, algo previsto para el próximo miércoles. "Mi madre está en Colombia haciendo todos los trámites. Yo mandé ayer la documentación que hacía falta para la cremación. En teoría le incineraban hoy y mi madre tiene el vuelo para venir aquí el martes" señala el Dj, asegurando que aunque Mari Ángeles Grajal está "muy arropada por amigos muy íntimos que han estado los últimos días de mi padre", está deseando que llegue a nuestro país "para darle ese cariño y el amor que toda la familia le da"

¿El recuerdo más bonito que Jacobo tiene de su padre?: "todos. Mi padre, desde que yo he nacido, ha dado todo su tiempo y su vida para mi. Si no hubiera pasado eso, estaría en esa grada viéndonos ganar. Mi padre tenía todo el tiempo del mundo para mi, para sus hijos. Yo he tenido la gran suerte de disfrutar de sus años que tenía ese tiempo libre. No te puedo decir uno porque son millones de recuerdos".

