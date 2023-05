Jacobo Ostos confirma que su madre, Mari Ángeles Grajal, está ilusionada con José Gandía

MADRID, 8 (CHANCE)

Mari Ángeles Grajal se ha convertido en noticia en los últimos días después de que 'Lecturas' haya desvelado en exclusiva que podría haber recuperado la ilusión en el amor un año y cuatro meses después de la muerte de Jaime Ostos.

Tal y como ha publicado la revista, La empresaria ha disfrutado de lo lindo de la reciente Feria de Abril y se ha dejado ver de lo más cariñosa y cercana con un empresario valenciano de 78 años llamado José Gandía -que regenta una empresa de producción y exportación de frutas en Sevilla- con el que intercambió besos y abrazos en una caseta y con el que, es innegable, parece que le une algo más que una simple amistad.

Una relación que estaría dando sus primeros pasos y sobre la que Mari Ángeles, muy discreta, prefiere no adelantar nada, dando la callada por respuesta a las preguntas acerca de cómo está su corazón y si es feliz al lado del hombre con el que ha sido pillada en actitud apasionada hace unos días.

Sin embargo, su hijo Jacobo Ostos se ha encargado por ella de confirmar que está de nuevo ilusionada con José Gandía, encantado porque su madre "esté feliz" con el empresario: "Genial ¿no?". Respetando sin embargo los deseos de la neumóloga de que no se hable de su historia de amor hasta que ésta se consolide, el Dj confiesa que no puede decir "nada" sobre esta relación que le ha devuelto la sonrisa a su progenitoria: "Ella está feliz, está feliz, pero no os puedo decir nada. Me voy a trabajar. Buenas noches".

