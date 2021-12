Ivonne Reyes reaparece arropada por su hijo Alejandro tras los últimos ataques de Pepe Navarro

La venezolana, volcada en su faceta de coach, dio una charla en un céntrico hotel madrileño con el apoyo incondicional de su hijo, Alejandro Reyes, que no faltó a la cita aunque evitó por todos los medios atender a la prensa tras las durísimas declaraciones del presentador de 'Esta noche cruzamos el Mississippi

MADRID, 1 (CHANCE)

Ivonne Reyes es uno de los personajes de la crónica rosa de los que más se ha hablado en los últimos días tras reaparición de Pepe Navarro en 'Sábado Deluxe' asegurando rotundo que Alejandro Reyes no es su hijo biológico y que tiene pruebas para demostrarlo. Desde entonces, el presentador ha hecho varias declaraciones en diferentes programas en las que, más duro que nunca, no ha dudado en tacharla de mentirosa, insistiendo en que debería decirle a su hijo quién es su verdadero padre y preguntándose por qué la modelo se niega ahora a hacer ahora las pruebas genéticas para salir de dudas de una vez por todas.

En el ojo del huracán mediático y volcada en su nueva faceta profesional de coach emocional, Ivonne ha reaparecido para presentar su charla 'Tu puesta en escena' en un céntrico hotel madrileño y lo ha hecho con la mejor de sus sonrisas, visiblemente tranquila y arropada por Alejandro, su principal apoyo en estos complicados momentos para ambos.

"Estoy muy bien, muy contenta y excitada" confesaba la venezolana - refiriéndose a su nuevo proyecto profesional - evitando contestar a los ataques de Pepe Navarro, que no dudó en sortear con maestría: "Este proyecto es algo muy serio para mí. No hagamos un espectáculo. Está todo dicho".

"Tengo un muy buen gabinete de abogados, muy serios y muy buenos y pueden contactar con ellos" añadía en declaraciones al programa 'Sálvame' al salir de una peluquería en la capital dejando claro que, por lo menos por el momento, no va a dar la réplica al presentador.

Radiante con un elegante diseño negro, Ivonne llegaba poco después a su conferencia y, confesando que "todo está perfecto y mi hijo Alejandro está muy bien arropado y yo estoy bien" escurría las preguntas relacionadas con Pepe invitando a la prensa a su próxima charla como coach y explicando de qué trata 'Tu puesta en escena': "Tengo que ensayar que no he ensayado todavía, es la comunicación a través de la seducción, os va a gustar. Y no voy a hablar nada más sino de la conferencia de hoy" ha insistido sin perder la calma.

A pesar del complicado momento familiar que están viviendo y de los ataques de su padre, Alejandro quiso acompañar a su madre en su reaparición ante los medios, demostrando una vez más que entre ellos existe una relación muy especial.

Con una gran sonrisa en el rostro como muestra de la positividad con la que afronta este las durísimas declaraciones de Pepe Navarro, Alejandro evitó a la prensa y fue Ivonne quien orgullosa explicó que el joven está centrado en su carrera como actor y al margen de toda la polémica: "Mi hijo está haciendo Yerma con Rafael Amargo y le acaba de salir una película. Está trabajando y estudiando, vino de recoger olivas que hay mucho trabajo en España".