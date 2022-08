Ivonne Reyes, abierta al amor, confiesa que los chicos ya no se le acercan

MADRID, 18 (CHANCE)

Siempre al lado de su hijo de manera incondicional en cada uno de los proyectos que emprende, Ivonne Reyes ha arropado a Alejandro Reyes en la presentación de su nueva y ambiciosa aventura profesional: su propia marca de ropa masculina, 'King Art'.

Un evento en el que la venezolana, guapísima, nos habló con orgullo de esta desconocida faceta de su hijo y reveló, con una sonrisa, por qué continúa soltera pese a que, como admite, está abierta al amor.

- CHANCE: Ivonne, muy contenta por tu hijo ¿Verdad?

- IVONNE: Sí, sí, sí, la verdad es que estoy muy contenta por mi hijo, que es el protagonista y por 'King Art', espero que os haya gustado, los diseños son de él. Se metieron en una reunión, llegué a ultima hora y contenta porque es su proyecto. Tenía esa idea en la cabeza con amigos y por la conexión que tengo en el mundo de la moda y habiendo modelado en Miami se vino arriba y... Él lo tenía muy claro, como cuando me dijo que quería ser actor. Eso me sentó peor porque ser artista no es nada fácil, pero si lo escogió yo no hago nada

- CH: Se autodenomina 'yo soy un artista'

- IVONNE: Antes de graduarse y que me viniera con todo esto nunca me lo había comentado. Y de la noche a la mañana... No se le da nada mal en las tablas, ha estado con Rafael Amargo, presentado en el colegio, se ha cultivado con talleres de dicción y todo lo que tiene que hacer un artista.

- CH: Ha estado en los EEUU y vuelve a España como empresario y diseñador

- IVONNE: Sí y se ha ido enterado de las telas, de los acabado, los botones, los destalles... Hasta cose, plancha, lava...

- CH: Se queda en España presentado o regresa a América

- IVONNE: No, ya se va, estoy soltera y entera

- CH: ¿Cómo llevas las distancias?

- IVONNE: Bien, con el Facetime, el Zoom ,el Whastssap, no pasa nada y de vez en cuando cojo el avión y me largo, pero ahora se va y ahora quedan sorpresas mías pero no se las voy a decir porque es Álex Reyes, Virginia y King Art.

- CH: ¿Tú utilizas las tecnologías para ligar?

- IVONNE: No, no, no, me da un poco de "yuyu", lo que me faltaba ya* deja, pero yo voy a decir una cosa: no sé qué le están pasando a los chicos, dónde está la seducción, tienen miedo a estar en pareja. Los chicos no se acercan. Yo me veo tan mona y no se acercan directamente* pero entonces, qué pasa* me dicen que impones, pero yo digo, ok, yo impongo*

- CH: Tendrás que acércate tú a quien te guste

- IVONNE: No me gusta ninguno

- CH: Eres muy exigente* ¿No tienes ganas?

- IVONNE: Estoy tranquila, pero si aparece alguien no estoy cerrada al amor, son cosas diferentes, voy a esperar que se vaya Alejandro

- CH: ¿Tu hijo no quiere enamorarse?

- IVONNE: Su cabeza está con su firma de ropa 'King Art', con la actuación, "casteando" bastante y con el mundo del marketing y todo esto.

- CH: ¿Tu serías una madre celosa?

- IVONNE: No, que va, yo soy muy tradicional.. por una parte pero, no, yo tengo mis rollos* me convierto en el grupo, no tengo ese* siempre cuando una chica cool, que los dos se lleven bien, no ese tipo de madre con relaciones tóxicas tampoco