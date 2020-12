Iván Duque avisa de que los migrantes venezolanos no podrán acceder a la vacuna en Colombia

El presidente colombiano, Iván Duque, ha advertido este lunes de que los venezolanos que no tengan doble nacionalidad ni estén regularizados no podrán acceder a la vacuna contra la COVID-19 en Colombia, antes de reiterar que la "prioridad" para recibir la inmunización serán los colombianos.

"La priorización siempre serán los ciudadanos colombianos", ha zanjado Duque durante una entrevista con Blu Radio, donde ha aseverado que los casos de ciudadanos con doble nacionalidad "se van a manejar, no en función de la nacionalidad".

"Si son personas que están regularizadas, que tienen las condiciones y, adicionalmente, están dentro de las condiciones de patologías, de condición de riesgo, definidas por el Ministerio de Salud, eso da criterio orientador para la aplicación de la misma", ha agregado.

Así, ha explicado que las personas que no puedan acreditar su nacionalidad colombiana o que no tengan regularizada su situación migratoria no tendrán la vacuna.

"Por supuesto que no", ha dicho el mandatario colombiano, que ha justificado sus palabras aduciendo que, en el caso contrario, "tendríamos un llamamiento a la estampida, a que todo el mundo cruce la frontera para pedir que lo vacunen".

Según los datos de Migración Colombia, a 31 de octubre de este año, había más de 1,7 millones de ciudadanos venezolanos en Colombia, de los que 770.000 estaban en situación regular. Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali son las ciudades colombianas con más presencia de migrantes venezolanos.

Hasta ahora, Colombia, que tiene previsto comenzar su plan de vacunación contra la COVID-19 en febrero, ha contabilizado 1,5 millones de contagios de COVID-19, incluidas más de 40.000 víctimas mortales debido a la enfermedad. Venezuela, por su parte, ha confirmado 110.000 casos y cerca de mil fallecidos.