La IUCN sobre Doñana: "No cumple con los estándares para estar en la Lista Verde, aunque sigue siendo candidato"

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha confirmado que Doñana "no cumple con los estándares para estar en la Lista Verde" y, por lo tanto, "no es encuentra actualmente en ella" aunque "sigue siendo candidato".

Así lo ha puesto de manifiesto un portavoz de la organización a Europa Press, que recuerda que este espacio natural entró en la Lista Verde mundial en 2015 y que, según la política de la organización, la inclusión es normalmente válida durante cinco años y luego se requiere una renovación.

En el caso de Doñana, tal y como explica, la nueva inclusión en la lista recibió una extensión, lo que permitió una reevaluación integral por parte de un grupo de expertos acreditados independientes conocido como 'Expert Assessment Group, Green List (EAGL)-España'.

"El resultado de esta evaluación, lograda mediante consenso, indica que el sitio no cumple con el Estándar de la Lista Verde de la UICN. La evidencia proporcionada no respalda suficientemente la acreditación en una serie de criterios e indicadores. Por lo tanto, el sitio no se encuentra actualmente en la Lista Verde, aunque sigue siendo candidato a recuperar el cumplimiento y volver a incluirse en la lista", recalca.

En este sentido, la IUCN avanza que apoyarán a las autoridades del parque para ayudar a mejorar las prácticas de gestión y lograr los resultados de conservación deseados con el objetivo de que el sitio vuelva a alcanzar el estándar de la Lista Verde de la UICN en un "futuro próximo".