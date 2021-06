Itziar Castro, apoyo de Rocío Carrasco, demanda que los hombres se impliquen en la lucha por la violencia de género

MADRID, 12 (CHANCE)

Itziar Castro se caracteriza por tener las cosas siempre claras y así ha sido su mensaje al demanadar la implicación de los hombres en la lucha por la violencia de género.

Con el mundo consternado aun por el trágico desenalce que han tenido Olivia y Anna, con el hallazgo del cuerpo de la menor de seis años en el fondo del mar, Itziar, que siempre ha sido un incondicional apoyo para Rocío Carrasco a raíz de que la hija de Rocío Jurado rompiera su silecio y contara su historia públicamente, pide un esfuerzo de todos en general y de los hombres en particular para terminar con esta lacra que está enterrando a las madres en vida. "He apoyado a Rocío y a cualquier mujer que esté pasando por violencia física o verbal, hoy además ha sido un día devastador, pero es que hay que decir que en los últimos tres meses cada tres horas matan a una mujer en España, por violencia machista, ¡basta ya!, necesitamos que los hombres estéis implicados en esta lucha" afirmó con mucha contundencia la actriz.

Con una fuerza que traspasa la pantalla, la protagonista de 'Las cestitas', asegura que está preparada para recibir los golpes que le sobrevengan por sus declaraciones: "Me dan bofetadas por todo, por las redes porque en persona no se atreve nadie, por ser feminista, gorda, lesbiana, así que una más, ¡que más da!, lo que sí digo es que "con tu odio no vamos a avanzar" y yo creo que podemos cambiar el mundo".

De todo esto y mucho más charlamos con Itziar Castro en la Alfombra roja del Festival de cine de Málaga.De todo esto y mucho más charlamos con Itziar en la Alfombra roja del Festival de cine de Málaga.

Chance: Como revolucionas esa alfombra...Itziar Castro: hombreeee, más es másCH: ¿Vienes al sur a pasar por la alfombra o hacer el amor?I.C: Vengo a todo, a disfrutar del cine español, vengo en calidad de actriz, hago un cameo en un tractor y luego doy un premio.CH: ¿Está recuperando poco a poco nuestro cine el espacio que se merece?I.C: Es curioso porque a nivel mundial el cine español nos tienen súper referentes, es aquí que no nos acabamos de convencer, en casa de herrero, cuchara de palo.CH: ¿Por qué crees que es?I.C: Nos han mentido mucho en la cabeza que la cultura no importa, en otros países la valoran y la cuiden, nos falta creernos que la cultura nos beneficia a todos.CH: ¿Cómo va a ir el verano?I.C: Estoy de gira con la comedia de 'Las cestitas', que estrenamos en Mérida el año pasado y así vamos, a hacer teatro, en vez de irme de vacaciones me voy de gira.CH: Han sido muy aplauidas tus palabras a Rocío Carrasco...I.C:He apoyado a Rocío y a cualquier mujer que esté pasando por violencia física o verbal, hoy además ha sido un día devastador, pero es que hay que decir que en los últimos tres meses cada tres horas matan a una mujer en España, por violencia machista, ¡basta ya!, necesitamos que los hombres estéis implicados en esta luchaCH: ¿Te han criticado mucho por eso?I.C: Me dan bofetadas por todo, por las redes porque en persona no se atreve nadie, por ser feminista, gorda, lesbiana, así que una más, ¡que más da!, lo que sí digo es que "con tu odio no vamos a avanzar" y yo creo que podemos cambiar el mundo.