Ismael Serrano: "Ser antifascista es condición necesaria para ser demócrata"

MADRID, 2 (CulturaOcio)

Ismael Serrano se ha sumado en las últimas horas al debate en torno al significado de fascismo, algo muy recurrente de un tiempo a esta parte en España por la polarización política, y que se ha extendido a Estados Unidos con las protestas contra el racismo por la muerte de George Floyd y la respuesta del presidente republicano Donald Trump.

"Ser antifascista es condición necesaria para ser demócrata", ha planteado el músico madrileño, generando inevitablemente una discusión de lo más intensa con argumentaciones a favor y en contra de su reflexión.

Esto le ha llevado a publicar un segundo mensaje poco después: "Al parecer hay gente indignada por este tuit. Solo puedo entenderlo si eres fascista. Si no eres fascista eres antifascista. Es como decir ni esclavista ni abolicionista. O se es una cosa o la otra".

Entre las respuestas, la del ex de Ciudadanos Juan Garlos Girauta, también muy activo en Twitter, quien le ha puntualizado: "Llamarse antifascista no significa ser antifascista. Ser antifascista es condición necesaria, pero no suficiente, para ser demócrata".

No ha faltado la réplica de Ismael a Girauta. "Llamarse demócrata no significa ser demócrata. Y no por eso dejamos de reivindicar y defender la democracia", ha contestado el cantautor, acercándose ya en cierto modo a un trabalenguas cada vez más enrevesado.

Horas después del tuit inicial, Ismael ha vuelto para lanzar un par de últimas reflexiones al respecto: "Es increíble que algo tan básico en lógica de proposiciones haya generado tal grado de controversia. Es de primero de democracia. Es algo desalentador".

"Y, bueno, no todo el que se llama demócrata es demócrata (no hay más que ver muchas de las respuestas) y no por eso dejamos de reivindicar la democracia", ha rematado.