Isabel Rodríguez insta a hombres a incorporarse a lucha por la conciliación

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha hecho este jueves un llamamiento a los hombres para que se incorporen a la lucha por la conciliación y por la igualdad, una tarea -ha dicho- que debe ser "permanente".

Rodríguez se ha pronunciado de esta manera durante su intervención en las terceras jornadas "Yo no renuncio" organizada por la Asociación por la conciliación "Yo no renuncio" impulsada por el Club de las Malasmadres, que ha reivindicado que la conciliación "sí es cosa de hombres".

La portavoz del Ejecutivo ha incidido en su defensa de que lo personal es político, que su maternidad cambió su perspectiva y le hizo sentirse culpable precisamente por no ser una madre prototipo y no sentirse mal: "Me sentí culpable de no sentirme mala madre, hasta ahí llega nuestro sentimiento de culpa", ha abundado.

A su juicio, los problemas de conciliación se dan porque partimos de una sociedad donde el rol de las mujeres hace años no era el mismo que el de los hombres y cuando ellas han ido ocupando espacios ha surgido el problema de la corresponsabilidad.

Por eso, ha instado a los hombres a que den también la batalla por la conciliación, por la igualdad y sean corresponsables. "Hay que llamarles, interpelarles", ha insistido la ministra de Política Territorial.

Todo ello, sin olvidarse de las mujeres que a lo largo de las décadas han ejercido el liderazgo y que han abierto las puertas para llegar hasta dónde se encuentra ahora la sociedad, que no obstante, necesita seguir avanzando en esta tarea.

Ha enumerado algunos de los logros conseguidos en los últimos años para las mujeres y ha indicado que la pandemia ha hecho reflexionar en muchos ámbitos como el del teletrabajo con el que en realidad "nos dábamos cuenta de que quienes estábamos con las lentejas y el portátil éramos nosotras".

Y a raíz de la pandemia ha destacado dos valores: la importancia de lo público, que protegió a la ciudadanía ya que lo hicieron los médicos, los sanitarios, los profesores y los ertes; y la fortaleza de la sociedad española.

"Si nos unimos para que esto sea cosa de hombres y corregir esas situaciones -de desigualdad- conseguiremos avanzar en retos tan importantes como el demográfico, el envejecimiento de la población, en definitiva, seremos un país mejor", ha sentenciado Rodríguez.

Por su parte, la presidenta de la asociación "Yo no renuncio" Laura Baena, le ha recordado la importancia de que haya una subcomisión por la conciliación.

Baena ha indicado también que los hombres tienen que despertar y hacer equipo con las mujeres en favor de la conciliación y la corresponsabilidad. "Queremos hombres que cuiden por derecho, no por obligación", ha aseverado.