Isabel Rábago desvela cómo se encuentra Rocío Carrasco a pocas horas de abrir el museo de la Jurado

MADRID, 2 (CHANCE)

Hoy se inaugura el museo de Rocío Jurado, después de tanto tiempo deseando que la chipionera tuviera un espacio en su tierra para que todos sus seguidores y admiradores disfrutaran de él, la hija de la cantante ha conseguido lo que ningún familiar. Muchos son los periodistas que llevan contando los entresijos de esta historia, de los problemas que tenía la heredera universal de abrir dicho museo... pero hasta ahora no hemos sabido el por qué.

Hablamos con Isabel Rábago, una de las personas que siempre se ha mantenido en su postura frente a Rocío Carrasco, y nos ha desvelado cómo se encuentra la hija de Pedro Carrasco a pocas horas de abrir el museo en honor a Rocío Jurado: "estaba súper emocionada", pero también "está nerviosa pero está deseando que abra". La periodista no tiene ninguna duda de que el museo vaya a ser un éxito: "está convencida de que va a ser maravilloso el museo. A mí ya me han dicho, gente que ha podido entrar, que es emocionante, que sales de allí llorando. Me encanta".

Como ha venido haciendo todo este tiempo, Isabel apoya a Rocío Carrasco en la decisión de no invitar a la inauguración a su familia mediática y defiende que ya era hora de que tomara las riendas: "entiendo que Rocío no quiera invitar a la familia mediática. Yo creo que ya se han estado lucrando durante años, ahora es le turno de ella. No de lucrarse sino de hablar, de ejercer como heredera universal que es lo que es y tirar para adelante con todo".

La colaboradora de televisión se ha mojado sobre la actitud de Lydia Lozano frente a Rocío Carrasco y asegura que es infantil: "yo qué sé, parecen actitudes bobas. Yo qué sé". Aunque opina que podrán reconciliarse en el futuro: "no lo sé, porque son historias de ellas que yo creo que Rocío está dispuesta a solucionar y Lydia también".

La periodista se toma un respiro y se ha dejado ver en el concierto de Taburete, de quien es una gran admiradora: "sí, porque taburete es mi grupo favorito, con diferencia. Estoy siempre esperando el concierto de taburete porque para mí, es inaugurar el verano".