Isabel Preysler sale de su encierro para ser testigo de la graduación de Tamara Falcó

MADRID, 29 (CHANCE)

Todo su esfuerzo tiene su recompensa y es que Tamara Falcó descubrió su pasión por la cocina gracias a su participación en 'MasterChef Celebrity' donde nos dejó a todos los espectadores impresionados por las capacidades culinarias que demostró. Después de su paso por las cocinas de TVE, la hija de Isabel Preysler se matriculó en el curso de nivel avanzado de Le Condon Bleu, del que se ha matriculado hoy mismo.

Tamara Falcó ha compartido esta experiencia en su curso con su pareja, Íñigo Onieva, al que ha sorprendido muchos días con platos que hemos visto gracias a sus vídeos en redes sociales y siempre le ha mostrado su apoyo.

Hoy ha sido un día muy especial para la colaboradora de televisión porque se ha graduado y ha recibido el apoyo de su madre, Isabel Preysler, Mario Vargas Llosa y su pareja, Íñigo Onieva. Tenemos que recalcar que se trata de la reaparición de la socialité ya que desde el fallecimiento de su madre, Beatriz Arrastia y Reinares, hace unas semanas, un duro golpe para ella y del que ha estado guardando luto todo este tiempo.

Isabel Preysler ha elegido para esta ocasión un traje de chaqueta de color negro y una blusa con lazo en el cuello de colores tierra. No cabe duda de que la socialité no ha abandonado el luto, pero eso sí, no ha dudado en sonreír en la fotografía familiar que Tamara ha compartido con todos sus seguidores en Instagram.