Isabel Pantoja reaparece con su hermano Agustín tras la infección que a punto estuvo de costarle la visión en un ojo

MADRID, 30 (CHANCE)

Aunque no ha trascendido públicamente hasta ahora, Isabel Pantoja lo ha pasado muy mal en los últimos meses por un grave problema de salud que a punto ha estado de costarle la visión en un ojo. Todo comenzó a principios de año -cuando estaba preparando los detalles de su mini gira por Norteamérica-, al empezar a sentir molestias en el ojo izquierdo. Enrojecimiento e inflamación que pensaba que sería una conjuntivitis pero que acabó consultando con una amiga oftalmóloga por los dolores que tenía. Se trataba de una infección en el iris que provocó que perdiese el 80% de la visión y que a punto estuviese de verse obliga a suspender sus conciertos en Estados Unidos.

Así lo revelaba hace unos días Antonio Rossi en 'El programa de Ana Rosa', apuntando que lo peor ha pasado y aunque continúa con un tratamiento de colirio y bajo supervisión médica, ha recuperado prácticamente el total de la vista en el ojo izquierdo.

Un grave problema de salud que la cantante no habría contado a sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja y que, de no tener los cuidados adecuados, podría reproducirse de nuevo al tratarse de una infección. Cuidándose para que eso no suceda, Isabel ha reaparecido en Córdoba para acudir a una revisión en la consulta de su oculista, intentando despistar a la prensa para impedir que captásemos sus primeras imágenes tras haber estado a punto de perder la visión en un ojo.

Tras su paso por el especialista la tonadillera disfrutó de un almuerzo con Agustín Pantoja y con varias amigas en un céntrico restaurante de la ciudad. En primer lugar abandonaba el lugar su hermano hablando por teléfono y de lo más sonriente. Siempre esquivo, el tío de Anabel Pantoja ha guardado silencio, evitando aclarar las preocupantes informaciones que se han dado sobre el ojo de Isabel ni revelar si ya se encuentra completamente recuperada.

Minutos después, y tras haber dado varias vueltas por los alrededores del restaurante para intentar perder al reportero, Agustín regresaba al mismo para recoger a la cantante, que aprovechando la presencia 'casual' de un coche en medio haciendo tapón a la prensa, subía a su vehículo a toda velocidad sin hacer declaraciones sobre su salud.

Un visto y no visto en el que Pantoja, dando la espalda a la prensa, ha desaprovechado la ocasión para mandar un mensaje tranquilizador a sus seguidores, dejando claro que no quiere saber nada de las cámaras. Apostando por la comodidad, la artista lució mallas grises, camiseta de algodón blanca, sudadera sobre los hombros y zapatillas de deporte, además de sus inseparables gafas de sol negras y el pelo recogido en una coleta tirante como en ella suele ser habitual.