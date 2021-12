Isabel Pantoja reacciona a la docuserie en la que Julián Muñoz contará 'toda la verdad' de su relación

MADRID, 29 (CHANCE)

'No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad'. Este es el título de la docuserie con la que Julián Muñoz da un paso al frente y, "a corazón abierto, descarnado, sin tapujos" y más sincero que nunca, va a contar en Mediaset los entresijos de su polémica relación con Isabel Pantoja, además del caso de corrupción urbanística por el que tanto él como la tonadillera acabaron en prisión.

Un auténtico bombazo que promete hacer temblar los cimientos de Cantora y del que por el momento hemos podido ver un pequeño avance en el que Julián suelta pequeñas perlas, como que la artista le salió "muy cara" o que su amor por él "se acabó cuando se acabó el dinero".

¿Cómo se ha tomado Isabel Pantoja este nuevo mazazo con el que termina uno de los años más complicados de su vida por la muerte de su madre, doña Ana, y el distanciamiento cada vez mayor con su hijo Kiko Rivera?

Si ayer era Isa Pantoja quien se mostraba preocupada por cómo pudieran afectar las declaraciones de Julián a su madre - ya que para la artista supondrá "remover un calvario" - este miércoles Antonio Rossi ha desvelado en 'El programa de Ana Rosa' cómo ha caído en Cantora la noticia de que el ex alcalde de Marbella hablará sobre su historia de amor con Isabel Pantoja en su propia docuserie.

Así, el periodista ha contado la primera reacción de la artista y de su hermano Agustín Pantoja a los planes de Julián, que no ha sido otra que levantar el teléfono para llamar a sus abogados y poner el asunto en sus manos. Preguntándose qué podría o no contar el expolítico en 'No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad', Isabel estaría planteándose la posibilidad de parar la emisión de la docuserie acudiendo a la justicia.

Agustín, envalentonadísimo cuando se enteró de la existencia de la docuserie, habría incluso preguntado si se podría pedir una revisión de lo que Julián vaya a contar en la entrevista antes de que el programa se emita, pero es algo que no parece probable.

Lo que sí está claro es que la noticia de que el hombre que compartió varios años con Isabel Pantoja vaya a 'tirar de la manta' y a contar toda la verdad sobre la tonadillera ha caído como un jarro de agua fría en Cantora, y ni la artista ni su hermano están dispuestos a quedarse de brazos cruzados ante el ininente estreno de la docuserie de Julián Muñoz.