Isabel Pantoja preocupa a sus compañeros por estar dos días sin comer en 'Supervivientes'

MADRID, 13 (CHANCE)

Corren malos tiempos para Isabel Pantoja en Honduras. La tonadillera ha estado dos días sin ingerir alimento alguno y eso ha hecho que sus compañeros se preocupen por el estado de salud de ella. Bastante cabizbaja y con el rostro muy serio, la madre de Kiko Rivera ha sido la protagonista de esta semana. No sabemos qué es lo que le preocupa o por qué no ha querido comer, pero lo que sí que sabemos es que gracias a la compañía de Omar Montes la cantante ha repuesto fuerzas.

Omar Montes se percataba del estado de salud de Isabel Pantoja y le preguntaba a Colate si le parecía bien que se abriese una piña para que la tonadillera comiera ya que llevaba dos días sin comer nada. El concursante afirmó y le dijo que le preguntara previamente a la protagonista si quería comer o no piña. La madre de Chabelita se llevó una sorpresa que no esperaba, además de su parte proporcional de piña, el que fue novio de su hija y amigo de Kiko Rivera le regaló su parte para que comiera más.

Lo cierto es que la prepotencia con la que siempre habla Isabel Pantoja también ha estado muy presente en esta situación ya que antes de abrir la piña y de decir sí quería o no, se le ocurrió preguntar el estado en el que se encontraba la piña y más tarde, cuando Omar Montes le ofreció su trozo de piña, la tonadillera con su tono más folclórico le decía: "No pesado, no, que te he dicho que no lo quiero, ¿eres pesado eh?". Tendremos que esperar a la gala de este noche para saber en qué estado se encuentra ahora la cantante y saber sí ya se ha animado a comer y si ha repuesto energía suficiente para seguir en el concurso.