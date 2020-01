Isabel Pantoja, la gran ausente en el cumpleaños de su nieta Carlota Rivera

MADRID, 31 (CHANCE)

Este jueves la familia Pantoja estaba de celebración. La hija de Kiko Rivera e Irene Rosales, Carlota cumplía años y cómo no, eso es motivo de hacer una fiesta por todo lo alto para celebrar el cumpleaños. Fueron muchos los rostros conocidos que no quisieron faltar a la cita de la pequeña de la casa, pero también muchas ausencias. Y es que Isa Pantoja fue una de las personas a la que no vimos en el cumpleaños de su sobrina, parece que la relación con su hermano no ha evolucionado y sigue estando en el mismo punto.

Otra de las ausencias que llamó muchísimo la atención fue la de la mismísima Isabel Pantoja. Parece que la tonadillera tuvo otros asuntos que hacer y por eso no pudo acudir al cumpleaños de su nieta, o por lo menos eso fue lo que nos dijeron algunos de sus invitados.

Amor Romera, amiga íntima de la pareja no dudó en asistir al cumpleaños de Carlota. Una vez allí, la cantante aseguró que Isabel Pantoja tenía que estar al lado de su madre: "Es que Isabel también es hija, entonces también tiene que estar con su madre". La madre de Irene Rosales fue otra de las grandes ausencias, pero parece que este no fue motivo para que todos los invitados pasaran una tarde estupenda.

Sobre la ausencia de Isabel Pantoja, Irene Rosales quiso explicar que: "Está malita, está resfriada, pero no pasa nada". De esta manera, los padres de la pequeña Carlota disfrutaron de una tarde llena de emociones y de alegría rodeados de la gente que les quiere y que no se separan de ellos ni un solo momento.