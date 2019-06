Isabel Pantoja se enfrenta a Mónica Hoyos y esta acaba llorando

MADRID, 19 (CHANCE)

Isabel Pantoja está teniendo unos muy buenos días desde que se produjo la unificación de todos los concursantes de Supervivientes 2019. La tonadillera está disfrutando como una niña pequeña de los días que le queden en Honduras y más sabiendo que toda su gente está bien -algo que le dijo por activa y por pasiva su hija cuando la visitó-. Además, la cantante ayer pudo recibir una cartulina llena de imágenes de sus nietos, hijos, hermanos y de su madre con dedicatorias incluidas, un regalo que le llenó de ilusión y de emoción y que de seguro que le da mucha fuerza para enfrentarse todos los días.

A pesar de estas felizmente en la isla y de haber establecido una relación con Omar Montes que, de no conocerse desde antes se podría decir que parecen amigos de toda la vida, ha tenido una discusión con Mónica Hoyos en la que la exnovia de Carlos Lozano ha terminado derrumbándose en la soledad.

Todo comenzó por la recompensa que recibió todo el grupo el domingo pasado. Cuando todos los concursantes se fueron de vuelta a su isla, Isabel Pantoja y Omar Montes se iban a Cayos Cochinos para buscar los tesoros enterrados en la arena de sus familiares. El problema está en que cuando los concursantes llegaron a su isla, no dudaron en comer algunas cosas que habían recibido en la prueba sin esperar a la cantante y al exnovio de Chabelita.

La discusión se produce porque Mónica Hoyos no quiere que Omar Montes le sirva su cucharada de miel y coge ella el bote de la miel para hacerlo ella misma y acto seguido, se queja del poco café que tiene. Isabel Pantoja no dudó en saltar a las quejas de su amiga y le recriminó lo que todos los compañeros habían hecho el domingo pasado.

Mónica Hoyos, visiblemente disgustada con la discusión que había tenido con Isabel Pantoja y sin entender que todas las quejas fueran hacia ella, se marchaba del círculo donde se encontraba y se fue a llorar a solas. Omar Montes iba en su búsqueda y le pedía por favor que no se enfadara ni llorara porque era una tontería. Sin embargo, lejos de calmarse, le explicó al cantante que no entendía por qué esa actitud de la tonadillera con ella, cuando ella había sido una de las más generosas del grupo -cuando no estaba unificado-. Tendremos que ver como evoluciona la relación entre las dos concursantes porque ayer en la gala de Conexión Honduras no vimos mal rollo entre ambas pero tampoco una unión como estamos acostumbrados a ver.