Isabel Pantoja confiesa el nombre del amor imposible que le pidió matrimonio

MADRID, 15 (CHANCE)

Después de su regreso a España el pasado jueves, pasando por el plató de Supervivientes para reencontrarse con sus hijos y amigos, Isabel Pantoja volvía ayer al plató del programa de Telecinco para conceder una entrevista a Jordi González mucho más sosegada y recuperada.

La tonadillera repaso su paso por Honduras después de dos meses y medio y aclaró las dudas e incógnitas que la han acompañado durante su estancia en la isla. En un momento de confesión hablaba Isabel de un amor al que no pudo corresponder, confesando anoche su noche: Juan Gabriel.

"Él quería que yo fuera su esposa. Conociéndonos, aceptándonos, respetándonos los dos... y yo le dije que no. Se lo dije cantando", confesaba Isabel por primera vez, asegurando que su hijo Kiko tenía cuatro años en ese momento y que era muy reciente la muerte de Paquirri. "Él lo entendió perfectamente, porque nuestra amistad era demasiado bonita a pesar del Océano Atlántico que nos separaba", continuaba una emocionada Isabel.

Ante el plató completamente enmudecido, Isabel confesaba: "Me he arrepentido muchas veces de no haberlo hecho. Por que jamás hubiese encontrado, después de mi marido, una persona que me comprendiera tan sumamente bien como él. Yo lo aceptaba como era. Sencillamente como era, un genio".

Sin duda una sorprendente declaración, que demuestra que Isabel Pantoja es capaz de seguir generando contenido e interés después de haber estado durante casi tres meses delante de una cámara.