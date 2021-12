Isabel Pantoja, así pasará su primera Navidad sin su madre

MADRID, 22 (CHANCE)

Completamente destrozada tras el fallecimiento de su madre el pasado mes de septiembre, Isabel Pantoja está a punto de vivir unas de las navidades más tristes de su vida. Tanto es así que, a pesar de que muchos auguraban que la tonadillera recuperaría su vida y retomaría su profesión cuando doña Ana Martín ya no estuviese con ella, la viuda de Paquirri continúa enclaustrada en Cantora sin fuerzas para coger el timón de su vida.

Tanto es así que Isabel ha dejado claro a su círculo más cercano - es decir, sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja, y su sobrina Anabel - que no quiere celebrar esta Navidad y que no quiere recibir visitas ni la noche del 24 ni durante el día 25 de diciembre, fechas especialmente familiares en las que la tonadillera, sin embargo, no piensa ver a nadie.

Acompañada tan solo por su herman Agustín - su principal apoyo en estos complicados momentos - Isabel ni siquiera piensa cenar nada especial en Nochebuena y, a pesar de ser Navidad, va a pasar esta noche tan entrañable encerrada sola en su habitación. Una información que adelantaba 'El programa de Ana Rosa' y que refleja el complicado momento que está viviendo la tonadillera a nivel anímico, incapaz de sobreponerse al fallecimiento de uno de los pilares de su vida, su madre.

