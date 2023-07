Isabel, madre de Chabeli Navarro, asegura con firmeza que confía en la justicia: "Aquí ni hay poder ni hay dinero"

MADRID, 25 (CHANCE)

Isabel, la madre de Chabeli Navarro, ha salido en defensa de su hija ante las críticas que han surgido a través de sus impactantes declaraciones sobre el embarazo que tuvo con Bertín Osborne, el cual fue interrumpido por petición del cantante.

Ante las cámaras de Europa Press, Isabel ha afirmado que su hija está tranquila y que ella misma ha vivido junto a ella todo lo que se cuestiona, algo que le duele profundamente: "Chabeli está tranquila porque está diciendo la verdad y porque yo lo sé también, lo he vivido y eso es lo que me duele. Estamos tranquilas sobre ese tema y se va a demostrar todo. No me gusta hablar de todo esto porque quién tiene que hablar es mi hija, pero me indigna".

La madre de la joven también ha expresado su indignación hacia ciertos medios de comunicación y periodistas que, según ella, se han posicionado al lado de Bertín Osborne debido a su influencia: "Aquí el amigueo y las profesiones se utilizan cómo se deben y se utilizan a favor de los contrarios por ser amigos. Eso está muy mal, ¿sabes?". Isabel señala que muchas de las informaciones que se están difundiendo no son ciertas y que es doloroso ver cómo se propagan mentiras sobre su hija.

En relación a los rumores de que Chabeli habría recibido dinero del presentador, Isabel menciona que todo tiene su explicación y que con el tiempo se irá aclarando: "Todo tiene su porqué y eso va a ir saliendo". Deja claro que no quiere hablar mucho sobre el tema, ya que mucha de la información que se está dando sobre la relación de su hija con otro hombre no es cierta: "Me da pena todas las mentiras que se están diciendo".

Respecto a las acusaciones y los posibles juicios, Isabel asegura que confían en la justicia y en que su abogado hará un buen trabajo: "Yo no tengo qué decir nada porque para eso tiene a su abogado que lo va a hacer bien porque hay abogados que se saltan a piola los juramentos que se hacen y todo eso". Subraya que, en su opinión, todos merecen un trato justo y que nadie debe utilizar su poder o dinero para obtener ventajas: "Aquí somos todos iguales, ¿sabes, tesoro? Aquí no hay poder, no hay dinero y todos merecemos".

En cuanto a la noticia de que Gabriela Guillén va a ser madre junto a Bertín Osborne, Isabel se muestra reacia a hablar de esa situación y prefiere no hacer comentarios al respecto.

Con esta declaración, Isabel muestra su apoyo incondicional a su hija Chabeli y deja en claro que confían en que la verdad prevalecerá en medio de las controversias y rumores que han afectado a la familia.