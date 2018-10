Isa Pantoja a Techi: "Ojalá Dios ponga en mi vida menos amigas como tú y en la tuya más amigas como yo"

GH VIP: Isa Pantoja calla y pone en su sitio a Techi

MADRID, 19 (CHANCE)

Techi, Teresa Gutiérrez Cabrera ha sido la cuarta expulsada de Gran Hermano Vip. El programa que parecía que estaba hecho a medida para el clan Pantoja acaba con el mito al salir la joven.

Con la entrada de Isa Pantoja al reality y con las dos llamadas de su madre Isabel a la cadena, parte de la opinión pública pensaba que el concurso casi estaba ganado o que Chabelita sería una de las últimas en salir de la casa. Ingredientes no le faltaban, porque con lo que gusta saber de la familia y con el juego que puede dar por si coqueteaba con algunos de los concursantes, debido a la cantidad de novios que le salen... Y como guinda, entraba Techi, esa chica que que fuera novia de su hermano Kiko Rivera y luego novia oficial y hasta mujer de Alberto Isla, padre del hijo que tienen en común.

¡Un lío de estos en los que volvemos a ver que la realidad supera la ficción!

LA BODA DE ALBERTO ISLA Y TECHI

Alberto Isla, que participaba en la última edición de Supervivientes, comentaba que se casó con Techi por despecho: "Cuando me separé de Isa y la vi con Alejadro, yo, del despecho y del ataque de celos quedé con Techi que me había escrito tres días antes", y sin paños calientes relataba que fue Teresa la que le escribió antes. Pero la quedada no quedó ahí, valga la redundancia, y acabó en boda, que no es lo mismo una cita que una boda... aunque con estas moderneces vaya usted a saber...

La ceremonia tuvo que llevarse a cabo, donde la ansiada y cuantiosa exclusiva no llegó y al final Isla declaraba de ese enlace: "Ha sido el peor error de mi vida. Me arrepiento por completo".

Otra vez, volvía a ver Isa como Techi se acercaba a otra de sus parejas, en este caso Omar Montes. Gran Hermano VIP expulsaba a Isa y desde plató veía como entraba su último novio en el concurso. Sin embargo, la ambigüedad de su relación de si estaban o no juntos cuando ella entraba hacía que cada uno interpretara su versión de si estaban o no. Lo cierto es que Isa y Omar estaban distantes cuando ella hizo las maletas hacia Guadalix y no pasaron esa noche juntos.

Isa y Techi se hicieron súper amiguis dentro del concurso pero nada más al ser expulsada, Techi se olvida de su amigui.

Entra Omar, y ya lo sabéis, hay edredoning y ardedroning como tildaba Sandra Barneda, a los encuentros entre el cantante y la exnovia de Kiko Rivera.

Omar se consagra como el tercer expulsado de la edición de Mediaset y se encuentra con Chabelita y ve como esta no le hace ni caso... por lo durante esta semana las frases de Omar no sabían ni por donde iban. Tan pronto nos contaba en exclusiva a CHANCE este mismo miércoles que no estaba ni había estado enamorado de Isa Pantoja como que tres minutos más tarde nos decía que él la había dejado colmá y que ella le había dejado colmado.

techi comprende y acepta y le da la razón, y dice que "una amistad no se construye en 15 días". techi sintio que en esos 15 días isale dio mucha ternura, menciona a kiko, porque se conocieron cuando ellaestaba con kiko e isa le dice que por respeto no nombre a kiko y no nombre másesa amistasd de 15 días que han tenido. techi "en este reality se me ha ido unpoco la olla, pero así soy yo"

LA LECCIÓN DE ISA PANTOJA A TECHI

amistad que le ofreió en gh fue sincera a pesar de lo que había pasado antes

, hermano de Isa Pantoja, echi en plató pide perdón a isa. isa le dice que ella no es rencorosa y que la

entre ellas. isa: "ojalá dios en mi vida me ponga pocas amigas como tú y a ti te

ponga muchas amigas como yo".

a techi:

jorge: omar qué es para ti?, lo quieres como novio?

techi: como novio no, he estado muy bien con él en la casa, es un chico súper

humilde

j: como amigo o como amigo con derecho a roce?

t: no sé. ahora mismo estoy como que no sé. no pienso ahora mismo

j: qué hubo entre isa pantoja y asraf

t: se liaron, se enrollaron

j: qué es para ti enrollarse

t: se besaron

j: y algo más?

t: se besaron, no hubo ardedoning

j: pero tú hacías unos gestos con los dedos*

t: he estado hablando con asraf y me ha dicho que cuando él salga lo explicará.

j: a ti qué te contó isa?

t: que se besaron

j: algo más

t: no me voy a mojar más, que lo cuente ella

j: ella te contó qu easraf le metió mano?

t: es que fue por gestos, no me contó textualmente. no pasó nada más que lo de

los besos

isa: hay cosas que tu cuentas que das a entender que hubo algo más

j: isa, crees que techi lo malinterpretó?

(me pierdo) isa y omar acaban debatiendo sobre lo ocurrido

t: isa, es mentira que tú me contaste que te enrollaste con asraf?

i: yo no te conté nada

t: es mentira? venga vale! apechuga con lo que has hecho!

i: yo no he hecho nada

techi le pide que reconozca que se enrolló con asraf e isa insiste en que no puede

reconocer algo que no ha sucedido

isa se empieza a penor nerviosa "me altero para nada"

jorge: techi, has tenido algo con asraf?

techi: no

j: te hubiera gustado?

t: a ver* es un chico guapo, pero ya van a ser muchos. ((abucheos)) a ver

igualdad, que si lo hace un chico no pasa nada, pero si lo hace una chica

((aplausos))

j: mantienes que isa te dijo que se había enrollado con asraf

t: sí, lo mantengo

j: isa, mantienes que no te enrollaste con asraf?

isa: sí lo mantengo

j: omar, crees a isa?

omar: yo voy a hacer caso a mi corazón, te voy a dar un voto de confianza y te

oy a decir que creo qwu no te enrollaste con asraf