Isa Pantoja se reúne con su abogado para decidir si demanda a Kiko Rivera por la filtración de sus audios

MADRID, 30 (CHANCE)

"Voy a hablar con mi abogado" respondía Isa Pantoja hace unos días cuando le preguntábamos si tenía intención de tomar medidas legales contra Kiko Rivera después de que el Dj filtrase al programa 'Sálvame' unos audios privados del pasado mes de agosto en los que la hija de Isabel Pantoja, muy nerviosa, pedía desesperada a su hermano que por favor la fuese a buscar a su casa después de una discusión con Asraf Beno.

Cansada de que se dejase caer que su prometido no la trata bien, Isa contaba en 'El programa de Ana Rosa' que se iba a informar sobre las posibilidades legales que tenía de demandar la filtración de dichos audios sin su consentimiento. Dudosa, confesaba que intentaría "agotar todas las vías" para no tener que llevar a su hermano a los juzgados porque "es una línea que no me gustaría cruzar".

Y tal y como anunció, este lunes fue el día en el que, aprovechando su estancia en la capital por motivos laborales, se reunió por fin con su abogado. Acompañada por su representante, Sonia Sánchez, Isa llegaba al despacho de su representante legal asegurando que estaba "más tranquila" que hace unos días y que prefería morderse la lengua para no hablar de Kiko, pero sin pronunciarse sobre si ya había tomado alguna decisión respecto a su posible demanda a su hermano.

Después de varias horas reunida con su abogado, Isa salía del despacho muy seria sin confirmar ni desmentir si tomará medidas legales por la filtración de los audios. Escueta en palabras, la hija de Isabel Pantoja ha preferido guardar silencio sobre sus intenciones, evitando contarnos qué le ha aconsejado su abogado que haga respecto a Kiko. Asegurando que la reunión ha ido "bien" y que está tranquila pese a las últimas polémicas, la colaboradora tampoco ha comentado el último feo del Dj, al asegurar públicamente que el hermano al que más quiere es Cayetano Rivera y no ella.

¡Las imágenes de Chabelita en el despacho de su abogado, en el siguiente vídeo!