Isa Pantoja planta cara a su hermano Kiko Rivera

Isa Pantoja, que fue protagonista también del Debate de Supervivientes el domingo por la noche porque llegó tarde y tuvo que entrar a plató cuando ya había comenzado el programa, ha querido mandar un mensaje muy contundente a su hermano Kiko Rivera. La relación entre ambos está pasando por uno de sus peores momentos, no existe ningún vínculo desde que el dj salió de la casa de Gran Hermano Dúo y se encontró con las declaraciones tan fuertes que había hecho su hermana en una revista de tirada nacional sobre la época en la que estuvo luchando contra las drogas. El hijo de Isabel Pantoja no ha perdonado a su hermana que hablase de su enfermedad y mucho menos que hiciera comentarios despectivos sobre su mujer, Irene Rosales.

Chabelita se sentaba en el plató de Supervivientes para defender a su madre y quiso contestar en directo a su hermano por las acusaciones que lanzó el jueves pasado sobre su amiga Aneth, en las que afirmaba que la exconcursante sería amiga de su hermana pero no de su madre. Además, confirmó que no le gustaba nada como concursante ni como persona y se mostraba completamente seguro de que su madre se estaba equivocando con ella, ya que el trato que han tenido ambas ha sido súper estrecho.

"Dado que no tenemos comunicación y solo hablamos vía platós, le quiero lanzar esta pregunta: ¿Dónde están las pruebas que culpan a Aneth? Todo el mundo dice que es muy mala pero nadie lo demuestra" decía Isa Pantoja, pero no quedó ahí la cosa, ya que la hija de la tonadillera había cogido carrerilla y empezó a soltar por la boca lo que lleva tiempo guardándose: "A mí me consta que mi madre y ella son amigas. Se que Aneth es una persona que cae mal de primeras, pero hay que conocerla" y le tira una pulla a Kiko: "Yo sí elijo bastante bien mis amistades".

De esta manera, Chabelita ha avivado el fuego que existe entre su hermano y ella y ahora solamente queda esperar a que Kiko Rivera conteste públicamente a su hermana. No sabemos cómo habrá sentido al dj que su hermana diga en directo que no ha sabido elegir bien sus amistades. Además, Isa Pantoja hizo mucho hincapié en que flaco favor le hacía a su madre, diciendo que Aneth era una mala compañía ya que era la única que se ha mostrado cariñosa y que le ha apoyado en todo momento en la isla.