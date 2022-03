Isa Pantoja niega un acercamiento con Kiko Rivera tras la felicitación del Dj a su hijo Alberto

MADRID, 9 (CHANCE)

Paso al frente de Kiko Rivera al dejar sus diferencias con Isa Pantoja a un lado para felicitar a su sobrino Alberto Isla Jr en su 8º cumpleaños. Así, a pesar de que hace meses que no tiene ningún tipo de relación con su hermana - que no perdona los brutales ataques del Dj en su última exclusiva en la revista Lecturas - el hijo de Isabel Pantoja no dudó en mandarle un mensaje para desear un feliz cumpleaños al pequeño.

"Felicidades a mi Alberto de parte de sus tíos y sus primos" era el escueto mensaje de felicitación de Kiko a su sobrino, que Isa respondía minutos después con un breve audio a la que el marido de Irene Rosales daba la réplica con otra nota de voz de varios segundos de duración en la que, suponemos, dedicaría algunas palabras al cumpleañero.

Un gesto que Kiko hacía público y que no tardaba en desatar los rumores de un posible acercamiento con Isa después del duro intercambio de reproches que han tenido en los últimos tiempos. ¿Han acercado posturas los hijos de Isabel Pantoja y se encuentran más cerca de la reconciliación?

La respuesta de Isa es clara: "No". Nada hay de cierto en que la felicitación de Kiko a su hijo Alberto en su cumpleaños haya servido para romper el hielo entre los hermanos, que continúan sin mantener ningún tipo de relación. Muy discreta, sin embargo, la peruana ha evitado contar qué le dijo el Dj al pequeño. ¡Dale al play y no te pierdas su primera reacción después de este paso al frente de su hermano!