Isa Pantoja huye de las cámaras al preguntarle por las pruebas médicas de su madre

MADRID, 18 (CHANCE)

La semana pasada no se hablaba de otra cosa que no fuera la sonada ausencia que iba a ver en la boda de Isa Pantoja el fin de semana: la de su madre. Hace unos días, no enterábamos por el periodista Antonio Rossi, que ya dejaba caer que algo estaba pasando, que la cantante ha estado de lo más preocupada con pruebas médicas.

"Se fue el domingo pasado a Córdoba porque el lunes tenía un ingreso hospitalario en un centro de especialidades en Córdoba. Se está haciendo unas pruebas médicas, ha estado toda la semana haciéndose pruebas médicas en Córdoba. Si ha ido a hacerse pruebas médicas a un centro de especialidades, a un centro público, fue acompañada por una mujer, entiendo que una amiga suya" comentaba el colaborador de televisión.

Además, esta semana hemos conocido también por Rossi que la tonadillera no coge el teléfono a su sobrina desde hace un mes. Una actitud tan llamativa como sorprendente la de la madre de Kiko Rivera, que siempre ha tenido en Anabel a uno de sus grandes apoyos y a una de sus defensoras incondicionales.

La que no se ha pronunciado al respecto es Isa Pantoja. Hoy se ha dejado ver ante nuestras cámaras por primera vez desde que sabemos los movimientos que ha hecho su madre en la última semana y lo cierto es que nos hemos encontrado con una persona apenada.

Más seria que de costumbre, evitaba desvelar su sabía algo de las revisiones médicas de su madre en Córdoba. La joven huía de las cámaras rápidamente en un vehículo para no tener que hacer declaraciones del 'huracán Pantoja' que ha hecho sombra a su enlace matrimonial con Asraf Beno.