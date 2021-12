Isa Pantoja guarda silencio tras su llamativa ausencia en el cumpleaños de su sobrina Ana Rivera

La hija de Kiko Rivera e Irene Rosales celebró su cumpleaños con una fiesta en la que ni su tía Isa ni su primo Alberto estuvieron presentes

MADRID, 16 (CHANCE)

Día especial para la familia Pantoja. Y es que Ana, la hija mayor de Kiko Rivera e Irene Rosales cumplía este miércoles 15 de diciembre 6 años y, como no podía ser de otro modo, sus padres la sorprendieron con una fiesta por todo lo alto ambientada en "Alicia en el país de las maravillas" en la que la pequeña estuvo rodeada de sus amiguitos y de buena parte de su familia.

Dejando su enfrentamiento con Kiko a un lado, Anabel Pantoja fue una de las invitadas al cumpleaños ya que, como siempre confiesa, adora a los hijos de sus primos e intenta pasar con ellos todo el tiempo que su agetreada agenda profesional - entre Madrid y Canarias - se lo permite.

A quien no vimos sin embargo en la fiesta fue ni a Isa Pantoja ni a su hijo Alberto, de 7 años, y que siempre ha estado muy unido a sus primos. Unas llamativas ausencias que dejan entrever que los hijos de Isabel Pantoja, lejos de un posible acercamiento con la llegada de la Navidad, están más distanciados que nunca.

Una comentada ausencia sobre la que Isa guarda silencio absoluto. Muy seria, la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' deja en el aire si no fue al cumpleaños porque no quiso o porque no la invitaron, evitando contarnos además si pudo felicitar a la pequeña Ana o hablar con su hermano en un día tan especial.

