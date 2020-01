Isa Pantoja deja la 'pelota' de la reconciliación en el tejado de Kiko Rivera

MADRID, 11 (CHANCE)

El clan Pantoja no ha comenzado el 2020 muy bien. La relación tan fría de Isa Pantoja con los suyos ha provocado que pasen sus primeras Navidades por separado. Una situación amarga a la que se suma la invitación de Kiko Rivera a Omar Montes para que disfrutase del día de Navidad en Cantora.

Además, el Dj ha confesado en el primer capítulo de Mi casa es la tuya que se ha sentido muy defraudado por su hermana, un dolor que llegó después de las declaraciones que dio en la presentación de su primer single como cantante. "Mi hermana está soltando algunos comentarios muy feos. Hubo un comentario que me partió el alma, dijo 'yo por lo menos no tengo ni vicios ni problemas con la justicia", confesaba a Bertín Osborne.

Pasado el huracán, Isa ha dejado claro ante las cámaras de Europa Press que ella quiere reconciliarse con su familia, algo que no ven tan claro en su hermano: "No sé lo qué le compensa hacer, no sé si quiere reconciliarse o no. Yo por mi parte ya lo he intentado varias veces porque es mi familia y la familia está siempre. Ya está".