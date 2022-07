Isa Pantoja defiende a su madre por su discurso en el Orgullo LGBT de Madrid 2022

MADRID, 16 (CHANCE)

Isa Pantoja estuvo este viernes en 'El programa del verano' y dejó claro su opinión acerca del concurso de su prima. La joven desvelaba que le está gustando mucho la Anabel que está viendo y apuesta porque la relación con Yulen Pereira siga hacia adelante una vez que abandone 'Supervivientes 2022'.

Europa Press ha hablado con Isa Pantoja y nos ha confesado que si cree que su prima Anabel Pantoja seguirá con su relación con Yulen una vez fuera de la isla: "yo apuesto por ellos. Ya lo dije que yo me creo la relación y espero que sigan juntas que estoy convencida de que sí".

Contundente, la hermana de Kiko Rivera nos da su opinión sobre el comentado discurso de su madre durante el orgullo: "es que no tiene que decir ni que sí ni que no. O sea, yo también diría que me sentía muy orgullosa de estar allí, que la bandera me representa, que es un signo de igualdad ante todos y que todos podemos querer a quién nos dé la gana".

La hija de Isabel Pantoja no ha querido entrar a dar su opinión acerca de los que dicen que la tonadillera habría copiado el pregón de María Del Monte: "no sé". Y es que recordemos que aunque su madre no tenga relación con la cantante, ella sí que le guarda un cariño especial por los recuerdos que mantiene de cuando era pequeña.