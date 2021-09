Isa Pantoja confiesa cuál es su relación actual con María del Monte

MADRID, 9 (CHANCE)

No es la primera vez que Isa Pantoja habla públicamente del cariño que siente por María del Monte y confiesa que no le importaría retomar el contacto con su madrina, de quien se distanció cuando la folclórica rompió su amistad con la madre de la joven, Isabel Pantoja.

Sin embargo, con motivo de la reaparición televisiva de la cantante de 'Cántame' en 'Viva el verano' tras la muerte de dos de sus hermanos y de su madre en un breve espacio de tiempo, Isa decidía ir un paso más allá y sorprender a María del Monte con un cariñoso vídeo en el que mostraba su apoyo a su 'nana' en estos complicados momentos de su vida. Algo que también hizo su hermano, Kiko Rivera - con otro sentido mensaje - consiguiendo emocionar a la sevillana, que no dudó en admitir que sigue queriendo a los hijos de la que fue su gran amiga.

Este jueves Isa Pantoja ha reaparecido en 'El programa de Ana Rosa' y, además de confesar que no tenía ni idea del bullying que Kiko sufrió en un internado de Toledo y del que el propio Dj ha hablado hace tan solo unos días, la hija de Isabel Pantoja ha hablado alto y claro sobre la relación que mantiene actualmente con María del Monte y ha desvelado si su madre le impidió visitar a su madrina cuando las folclóricas rompieron su amistad hace dos décadas.

"Yo dejé de verla muy pequeña. Mi madre nunca me ha dicho que no vaya a verla", ha señalado, confesando cómo fue la última vez que vio a su madrina: "Me despedí de ella de una manera un poco curiosa, porque nos montamos en el tren mi madre y yo y ella se quedó fuera. Le pregunte porque no venía la nana y mi madre me dijo que vendría más tarde y le dije adiós con la mano y ya no la vi más hasta al cabo de varios años".

Aunque la artista la llamaba para felicitarla en su cumpleaños, Isa ha desvelado que no fue hasta que cumplió 12 años cuando le dijo a Isabel Pantoja que "quería ir a ver a nana y fui a verla". "Ya con 17 años tomé la decisión de tener ese contacto con ella. Mi madre no me dejaba hacer muchas cosas porque no quería que saliese de casa y cuando he sido mayor he tenido la iniciativa de escribirle para tener ese contacto", ha desvelado, explicando cómo fue ella quien retomó el contacto con María del Monte.

Confesando que no recuerda cuándo vio por última vez a la folclórica - cree que fue en una Feria de Sevilla hace un par de años - y que la cantante todavía no conoce a su hijo Alberto, de siete años, Isa se ha mostrado más que dispuesta a un reencuentro con su madrina. "Es como siempre... Cuando ella diga yo iré", ha asegurado, desvelando que tiene con María más relación de la que pensamos. "Yo habló con ella. Y se emocionó con el vídeo que mandé pero le di el pésame por privado anteriormente", ha asegurado.

¿Cómo se tomará Isabel Pantoja estas declaraciones con las que Isa reitera su cariño por María del Monte y se muestra abierta a un próximo reencuentro entre ambas?