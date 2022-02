Isa Pantoja asegura que su madre no se ha puesto en contacto con ella

MADRID, 3 (CHANCE)

Isa Pantoja conectaba en directo este jueves por la mañana para 'El programa de Ana Rosa' y confesaba estar en shock, dolida y sin entender todavía por qué su hermano había hecho esa entrevista tan demoledora en contra de ella y de su madre... Eso sí, aseguraba que lo único que saca en claro es que no se arrepentía de haber dicho esas barbaridades y que además, demostraba no quererla.

Desde esa conexión, no hemos vuelto a saber nada de la joven, que además esta polémica le ha pillado en un momento muy agobiante porque está en pleno periodo de exámenes. Horas más tarde, ha sido en 'Ya son las ocho', hemos vuelto a ver la cara de Isa Pantoja hablando con Sonsoles Ónega y confesando, entre otras cosas que ha recibido un mensaje de su hermano.

Isa aseguraba haber recibido un mensaje de su hermano, pero parece que está tan dolida que no le ha dado importancia, ya que siempre hace lo mismo. Da una entrevista, le hace daño y luego pide perdón: "Para decir lo que me ha dicho, mejor que no me hubiese hablado. Más que lo que me ha dicho, más bien sería... el perdón que me ha dicho a mí no sé si es el perdón porque se arrepiente de haberlo contado por la presión, o por lo que ha hecho, que creo que no, porque él no se ha dado cuenta que lo que hace es bastante grave. Ese es el perdón que yo espero, pero no es una cosa que yo necesite".

Le preguntaban desde plató si había hablado con su madre e Isa respondía: "No, no he hablado con ella, no me ha escrito", asegurando que la cantante no está en su mejor momento y por eso no le puede exigir que esté pendiente de ella, aunque lo único que quiere es ir a verla y abrazarla.