Irene Villa y David Serrato se casan, así ha sido la pedida

MADRID, 20 (CHANCE)

Todas las veces que hemos hablado con Irene Villa en el último año nos confesaba que se encontraba en un momento de lo más idílico gracias a su relación sentimental con David Serrato, un amor que llegó por sorpresa y que le ha devuelto la ilusión a la periodista.

Cuando hablaba con los medios de comunicación en los photocalls, Irene siempre decía que no se había planteado casarse con él porque estaba exprimiendo al máximo la ilusión del principio y la felicidad que sentía... pero lo cierto es que ha llegado el momento de dar el paso.

Este viernes, David le entregó un anillo a la periodista en el backstage de la III Edición del Ibiza Inclusion Fashion Day, la primera 100% inclusiva del mundo. Tras el momento de la pedida entre bambalinas, Irene Villa volvió a salir al escenario para recoger un ramo de flores y reconoció que, tras la pedida de matrimonio "he salido con el corazón a mil y ha sido un momento mágico e inolvidable, con Rebeka Brown cantando de fondo".

La madrina del Inclusion Fashion Day detalló a todo el público que "llevamos dos años juntos y hoy por fin me ha pedido matrimonio, no me lo esperaba en absoluto". Irene, visiblemente emocionada, mostró el anillo a todos los presentes y compartió con todo el público, que no paraba de aplaudir, este momento tan especial.

La tercera edición de la Ibiza Inclusion Fashion Day, amadrinada y presentada por la propia Irene Villa, logró un aforo completo en esta espectacular puesta en escena del desfile más inclusivo de Europa, que se extrapolará a otras capitales españolas y a Miami, gracias al patrocinio del Consell Insular d'Eivissa y de Ibiza Travel, así como a la colaboración del Ajuntament d'Eivissa, del Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, del Ajuntament de Santa Eulàlia des Riu, del Ajuntament de Sant Joan de Labritja y del Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.

