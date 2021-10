Irene Rosales se toma a risa los rumores sobre una traición económica y sentimental por parte de Kiko

MADRID, 21 (CHANCE)

Con un Kiko Rivera alejado de los medios y centrado en su carrera musical desde su polémica exclusiva en la revista Lecturas hablando de su reconciliación con su madre después de un año enfrentados, las informaciones sobre el Dj no dejan de sucederse en los últimos días.

Y es que después de especular con una presunta recaída en sus malos hábitos y con una supuesta deslealtad a Irene Rosales, ahora el programa 'Sálvame' ha desvelado que pronto conoceremos una información "brutal" sobre el hijo de Isabel Pantoja. Una "traición sentimental y económica, una grandísima mentira" de Kiko a su mujer, sobre la que hay pruebas y que nos va a dejar totalmente impactados cuando salga a la luz próximamente.

Una información sobre la que le hemos preguntado a Irene que, a tenor de sus risas, parece que no se ha tomado demasiado en serio el engaño de su marido que podría acabar con su matrimonio. "No voy a entrar en nada ni voy a comentar nada", asegura sonriente, confirmando que no le preocupa ni le da importancia a lo que se ha dicho en los últimos días.

"Todo está muy bien, gracias", ha afirmado rotunda una Irene que continúa apoyando a Kiko - prácticamente desaparecido desde que tomó la decisión de no dar más declaraciones a la prensa - contra viento y marea y que, por lo que vemos en las siguientes imágenes, no parece creerse que su marido haya sido capaz de engañarla. ¡Dale al play y no te pierdas el momento!