Irene Rosales reacciona con indiferencia a la condena de Kiko Rivera por vulnerar el honor de Ramón Calderón

MADRID, 26 (CHANCE)

Kiko Rivera no levanta cabeza. A sus problemas de salud, las críticas que le persiguen en cada una de sus actuaciones, su nula relación con su madre Isabel Pantoja y con su hermana Isa P., se han unido en los últimos días dos duros golpes que no esperaba. Por un lado, las durísimas declaraciones de Francisco Rivera desvelando que ya no tiene nada que hablar con su hermano y no quiere saber nada de él, y por el otro su derrota judicial frente a Ramón Calderón.

Y es que Kiko ha sido condenado por vulnerar el honor del ex presidente del Real Madrid tras llamarle "sinvergüenza" y culparlo, en 'Cantora: La herencia envenenada', de haberle engañado y perjudicado en el reparto de la herencia de Paquirri, en el que el abogado - íntimo amigo del malogrado torero - ejerció de representante legal del hijo de Isabel Pantoja.

A pesar de que Calderón le dio la oportunidad de que se retractara públicamente de sus declaraciones injuriosas, Kiko hizo oídos sordos y dio la callada por respuesta a los burofax enviados por el abogado que, finalmente y dispuesto a que su honor no quedase en cuestión, interpuso una demanda contra el Dj.

Tras el juicio - al que Kiko no se presentó - ha salido la sentencia, que condena al hijo de Isabel Pantoja a pagar 4000 euros por un delito de vulneración del honor. Un golpe económico y moral sobre el que el artista todavía no se ha pronunciado.

Alejado del foco mediático y completamente 'desaparecido' desde hace varios días - en los que además ha celebrado su 8º aniversario con Irene Rosales - ha sido precisamente a la sevillana a la que hemos preguntado por la condena de Kiko.

Indiferente y sin rastro de preocupación en la cara, la nuera de Isabel Pantoja ha evitado en esta ocasión salir en defensa de su marido - al contrario de lo que ha venido haciendo en los últimos meses - y ha guardado absoluto silencio sobre la derrota judicial de Kiko frente a Ramón Calderón.